Spitzenreiter

Der aktuelle "Nomad Passport Index 2025" bringt einige bemerkenswerte Veränderungen mit sich. Während europäische Länder weiterhin die oberen Plätze dominieren, haben sich die Positionen innerhalb der Top 10 verschoben. Besonders auffällig ist der Aufstieg einiger Länder, die zuvor nicht in den höchsten Rängen vertreten waren.

Der "Nomad Passport Index" bewertet jährlich 199 Staatsbürgerschaften weltweit und hat in seiner aktuellen Ausgabe vom 2. April 2025 erneut analysiert, welche Reisepässe weltweit am stärksten aufgestellt sind. Dabei geht es nicht nur um die visafreie Einreise in möglichst viele Länder - auch andere Faktoren wie Steuerpflicht im Ausland, globale Wahrnehmung, die Möglichkeit zur doppelten Staatsbürgerschaft und individuelle Freiheiten fließen in das Ranking mit ein.

D. Maier / Redaktion finanzen.net