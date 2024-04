Karrierewechsel

Corona, Digitalisierung und bedingungsloses Grundeinkommen: Die Arbeitswelt ist einem stetigen Wandel unterworfen. Hinzu kommt der allgemein bekannte Fachkräftemangel. Es gibt große Herausforderungen für Arbeitgeber und -nehmer. Fortbildungen und Umschulungen werden immer wichtiger.

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass die Hälfte aller Angestellten sich voraussichtlich bis 2025 karrieretechnisch umorientieren, oder zumindest fortbilden müssen. Alle zwei Jahre veröffentlicht die Schweizer Stiftung den Future Jobs Report, der die Auswirkungen von Automatisierung, Digitalisierung und der Industrie 4.0 auf die Arbeitswelt untersucht.

Analyse des Weltwirtschaftsforums: Arbeitsmarkt im Wandel

Im Bericht für das Jahr 2023 erklärt Saadia Zahidi, Managing Director beim Weltwirtschaftsforum, dass eine Vielzahl von Trends berücksichtigt wurden, die einen direkten Einfluss auf die Entwicklung der globalen Arbeitsmärkte haben, insbesondere die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenzen. Dieses Mal wurde der Bericht jedoch auch um andere Aspekte erweitert, die über technische Neuerungen hinausgehen, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit, makroökonomische Faktoren sowie geoökonomische und versorgungskettenbezogene Elemente.

Die Auswertung des Weltwirtschaftsforums stützt sich auf Angaben von 803 Unternehmen aus 27 Branchen, die zusammen mehr als 11,3 Millionen Arbeitnehmer beschäftigen und aus 45 Volkswirtschaften weltweit berichten, wie auf der Website des Weltwirtschaftsforums zu lesen ist.

Durchschnittlich, so das Weltwirtschaftsforum, geben 9 Prozent der Unternehmen an, dass Analytisches Denken, mehr als alle anderen Fähigkeiten, im Fokus der Kernkompetenzen aller Befragten steht. Zudem ist die am zweithäufigsten geforderte Fähigkeit das kreative Denken. Auf den Plätzen drei, vier und fünf rangieren die Widerstandfähigkeit, Flexibilität und Agilität. Gemeint ist also ein guter Umgang mit schwierigen Situationen, die Bereitschaft auf Veränderungen zu reagieren und die Fähigkeit schnell und effektiv mit neuen Herausforderungen umgehen zu können.

Karrierewege neu denken: Welche Berufe für einen Quereinstieg geeignet sind

Passend zur Annahme, dass bis 2025 etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer sich umorientieren oder weiterbilden muss, hat das Karriereportal Indeed eine Liste der zehn am besten geeigneten Berufe für einen Quereinstieg erstellt. Egal aus welchem Grund - sei es aufgrund anderer Interessen oder dem Wunsch nach Weiterentwicklung - kann es im Verlauf des Berufslebens dazu kommen, dass man den Beruf wechselt, so das Karriereportal.

Dennoch sollte der Quereinstieg wohl überlegt sein, wobei natürlich die persönlichen Präferenzen eine wichtige Rolle spielen, wie Indeed betont. Allerdings eignen sich manche Berufe besser für einen Quereinstieg als andere.

Redaktion finanzen.net