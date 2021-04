Digitalisierte Logistikbranche: Dieses deutsche Logistikstartup ist auf dem Vormarsch

Sennder sammelt sechsstellige Millionenbeträge ein

2020 gelang einem deutschen Logistik-Startup ein gute Finanzierungsrunde, welche es 2021 sogar noch einmal toppen konnte. Die Rede ist vom Startup Sennder. Sennder entwickelt sich nun langsam, aber sicher zum neuen Vorreiter in der deutschen Startup-Szene und besteht bereits seit dem Jahr 2015, als es von David Nothacker, Nicolaus Schefenacker und Julius Köhler in Berlin gegründet wurde.

Im letzten Jahr konnte Sennder bereits 100 Millionen Euro für die Finanzierung sammeln. Bei der aktuellen Finanzierungsrunde 2021 waren es nun weitere 160 Millionen Euro.

Sennder verfolgt die Digitalisierung der Logistikbranche

"Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine digitalisierte Logistikbranche ist. Im Laufe des Jahres 2020 haben wir unseren Spediteuren geholfen, ihre Rentabilität zu steigern, indem wir die operativen Margen in einer herausfordernden Zeit um bis zu 80 Prozent gesteigert haben. Sennder ist einzigartig positioniert, um die Digitalisierung der Branche voranzutreiben, was sowohl Verladern als auch Spediteuren zugutekommt", so Mitbegründer Nothacker in einem Statement bei tech.eu.

Sennder expandiert und erhält Milliardenbewertung

Sennder ist bereits in mehreren Ländern Europas vertreten und kommt dank der Finanzierungen auf eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Damit ist Sennder nun offiziell ein "Einhorn", wie ein privates Startup mit einer Milliardenbewertung auch genannt wird. Die Finanzierungsgelder sollen für den Ausbau der eigenen Technologien sowie weitere Expansionen und die Digitalisierung im Lkw-Segment verwendet werden.

