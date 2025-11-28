DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.370 -0,4%Euro1,1586 -0,1%Öl63,35 -0,1%Gold4.190 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin Supply Shock 2025: Wie real ist die drohende Angebotsverknappung wirklich? Bitcoin Supply Shock 2025: Wie real ist die drohende Angebotsverknappung wirklich?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Steuer-Irrsinn

Der Steuer-Wahnsinn mit unseren Tannenbäumen: Das sind die verschiedene Steuersätze auf Nordmanntanne, Blaufichte & Co.

28.11.25 03:15 Uhr
Nordmanntanne, Blaufichte & Co.: Das sind die verschiedenen Steuersätze auf unsere Tannenbäume | finanzen.net

Deutschland ist für so einige kuriose Steuerregelungen bekannt. Auch für den Weihnachtsbaum: Hier gibt es gleich vier verschiedene Steuersätze.

Weihnachtsbaum ist nicht gleich Weihnachtsbaum

Sich einen Weihnachtsbaum anzuschaffen, ist nicht schwer: Man überlegt, ob man etwa eine Nordmanntanne oder eine Blaufichte haben möchte, wo man sie kauft und wo man sie schließlich im Zimmer aufstellt. Anders sieht es hingegen für den Verkäufer aus - denn so einfach sich der Tannenverkauf anhört, der anschließende Kampf mit der Steuererklärung hat es in sich. Denn in Deutschland gibt es verschiedene Steuersätze für Weihnachtsbäume.

Wer­bung

Vier verschiedene Steuersätze

Entscheidet man sich für einen Plastikbaum, greift der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Wer sich hingegen für einen echten Weihnachtsbaum entscheidet, kommt mit einer günstigeren Steuerbelastung davon. Hier hängt es allerdings davon ab, wo man seinen Weihnachtsbaum kauft: Bei dem Kauf bei einer Weihnachtsbaum-Zucht wird ein Umsatzsteuersatz von 10,7 Prozent fällig, kauft man die Tanne in einem Baumarkt- oder Gartencenter, greift der ermäßigte Steuersatz und reduziert sich auf sieben Prozent. Bei Forstwirten, die in der Natur aufgewachsene Bäume verkaufen, zeigt sich der Fiskus noch großzügiger - hier gilt nämlich nur ein Umsatzsteuersatz von 5,5 Prozent. Noch günstiger wird es bei dem Erwerb bei einem Kleinunternehmer - hier wird nämlich gar keine Mehrwertsteuer fällig.

Osterei ist nicht gleich Osterei

Wie der Bund der Steuerzahler (BdSt) berichtet, ist das Steuer-Chaos nicht nur auf den Kauf von Weihnachtsbäumen beschränkt. Auch beim Kauf von Ostereiern gelten ähnliche Regeln - denn, Osterei ist nicht gleich Osterei. Der Mehrwertsteuersatz unterscheidet sich dementsprechend danach, ob es sich bei dem gekauften Osterei um ein echtes Hühnerei handelt, bei dem sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig werden, oder um ein Deko-Ei, bei dem 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden. Die zwei Beispiele verdeutlichen gut die grundlegende Kompliziertheit des deutschen Steuersystems, weswegen der BdSt fordert, das deutsche Steuersystem einer grundlegenden Bestandsaufnahme zu unterziehen und insgesamt zu vereinfachen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Metluk / Shutterstock.com