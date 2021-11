Neue Android-Konsole: Ayn Technologies sagt den Gaming-Giganten den Kampf an

Die neue Spielekonsole Odin

Das chinesische Unternehmen Ayn Technologies sagt den gängigen Konsolen-Herstellern den Kampf an. Auf der eigenen Website gibt das Unternehmen an, dass die Mitwirkenden genug davon gehabt hätten, dass es immer die gleichen Hersteller seien, die überteuerte Produkte auf den Markt bringen. Deshalb sei es das Ziel von Ayn Technologies, ein "verbraucherorientiertes Unternehmen mit einigen der besten Produkte der Welt zu den niedrigsten Preisen zu sein", so das Unternehmen. Im März 2020 begann das chinesische Unternehmen deshalb eine neue Spielekonsole zu entwickeln, wie es auf der Indiegogo-Seite des Projekts heißt. Dort hatte das Unternehmen auch seinen Zeitplan kommunziert: Der Start der Massenproduktion war demnach für September bis Oktober 2021 vorgesehen, ab Januar 2022 sollen alle Modelle dann in den Verkauf gehen.

Zwei alte Nintendo-Controller lassen sich anschließen

Optisch orientiert sich die Konsole, wie Golem berichtet, stark an der Nintendo Switch. Sogar die TV-Docking-Station ähnelt der von Nintendo. Eine Besonderheit der Docking-Station ist, dass zwei Retro-Controller von Nintendo angeschlossen werden können. Der Nintendo-64-Controller und das Nintendo-Gamecube-Gamepad können über zwei Ports angeschlossen werden. Außerdem hat die Docking-Station einen USB-C-Anschluss, fünf USB-A-Buchsen, einen HDMI-Anschluss und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Die Konsole selbst verfügt über ein 6 Zoll (15,2 cm) großes IPS-Display, je nach Modell über vier oder acht GByte Ram und ein Android Betriebssystem. Insgesamt ist Odin in drei verschiedenen Modellen erhältlich, die Lite-Version für 150 Euro, die Basisversion für 180 Euro und das Pro-Modell für 230 Euro. Die TV-Docking-Station ist in diesen Preisen nicht inbegriffen, diese wird 43 Euro extra kosten.

Odin-Crowdfunding-Aktion

Im Rahmen einer Indiegogo Crowdfunding-Kampagne konnte die Konsole des chinesischen Herstellers vorbestellt werden. Insgesamt konnte das Unternehmen in diesem Zusammenhang 573.195 Euro von 2.145 Geldgebern sammeln.

