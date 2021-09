Neue Apple-Patente: Wird das iPhone zum VR-Gaming-Controller?

• Apple meldet neue Patente für das iPhone an• iPhone als VR-Controller nutzbar• Auch VR-Headset soll möglich sein

Apple reicht neue Patente aus dem VR-Bereich ein

Apple hat vor kurzem vom US-Patentamt den Zuspruch für einige Patente im Bereich Virtual Reality (VR) erhalten, wie t3n berichtet. Zu den von dem iPhone-Hersteller in der Vergangenheit eingereichten Patenten in diesem Feld gehören laut MacTechNews Schutzschriften im Zusammenhang mit Datenhandschuhen, smarten Fingerringen oder Socken mit haptischem Feedback. Besonders interessant sind aktuell zwei spezielle Dokumente: Das iPhone zum einen als Display, zum anderen als Controller.

iPhone statt VR-Controller

Das iPhone könnte in Zukunft als Schnittstelle zur VR-Umgebung fungieren und somit als Controller für VR-Spiele dienen. Apple würde so laut t3n den Nutzern bereits bekannte Geräte in die Hände geben und ihnen gleichzeitig die Anschaffung sowie das Erlernen neuer Geräte ersparen. Bei bisherigen Vorstößen in diese Richtung trat immer wieder das Problem auf, dass die Berechnung der genauen Position des Handys durch die VR-Brille nicht funktionieren wollte. Genau diesen Mangel soll das Patent beheben. Eine Markierung auf dem physischen Display des iPhones könne der VR-Brille als Orientierung dienen, indem das System über den Marker die Position im virtuellen Raum kalkuliert und sie verfolgt. Auch die Erkennung der Drehung des "Controllers" soll dadurch möglich sein. Laut dem Patent ermöglicht das Steuersignal die Verwendung der "zweiten Vorrichtung" - also des iPhones - als dreidimensionale Steuerung, als 3D-Zeiger oder als Benutzerschnittstellen-Eingabegerät.

Das iPhone als Display für VR-Headset

Bei dem zweiten Dokument handelt es sich t3n zufolge um das 16. Patent von Apple, das ein VR-Headset beschreibt, in welches ein iPhone integriert werden kann. Die Ingenieure sprechen von einem "Display-Gerät mit einem optischen Combiner", das auch am Kopf montiert werden kann. Die im Bereich Mixed Reality anzusiedelnde Kombination soll zugleich computergenerierte und reale Bilder betrachtbar machen. Des Weiteren ist dem Dokument zu entnehmen, dass der Combiner auch die reale Umgebung anzeigt, sodass er nicht wie ein Display wirkt, welches nur Abbildungen der echten Umgebung anzeigt, sondern wie eine Glasbrille.

Darüber hinaus soll ein Reflektor die synthetischen Modelle des Handys in das Bild bringen. Apple nennt diesbezüglich mehrere Realisierungsmöglichkeiten. Bei einer der Anordnungen wird die Front-Kamera von einer optischen Komponente überlappt, die als Teilspiegel dient. Bei einer anderen werden die gewünschten Effekte durch verschiedene Schichten erreicht, die auf das Display aufgetragen sind. Daneben spricht das Patent auch von Sensoren und Kameras, durch die die Umgebung gescannt und die Blickrichtung des Nutzers erfasst wird.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, IgorGolovniov / Shutterstock.com