Eine Zimmerpflanze für einen Rekordpreis

Der historische Hype um Pflanzen Pflanzen begeistern die Menschheit schon seit vielen Jahren. Für viele wirken sie beruhigend und ästhetisch. Doch das hat seinen Preis. Immer wieder gibt es Nachrichten darüber, dass Pflanzen-Liebhaber ein Vermögen für seltene Arten ausgeben. Auch als Spekulationsobjekt wurden sie schon benutzt, was sogar zum ersten Börsencrash der Weltgeschichte führte. So erfreuten sich laut einem Artikel von "Der Aktionär" schon viele Händler Mitte der 1630er Jahre an dem Verkaufsobjekt Tulpen. Immer mehr ausgefallene Variationen wurden gezüchtet und die Preise wurden immer höher. 1637 kam es dann bei einer Tulpenauktion in den Niederlanden zum Crash. Eingegrabene Tulpen wurden quasi per Termingeschäft verauktioniert. Allerdings erklärten viele Käufer, dass sie die gekauften Tulpen weder entgegennehmen noch bezahlen würden. Am Ende konnten nichterfüllte Verträge gegen eine Entschädigung von drei bis fünf Prozent des Kaufpreises storniert werden - das Ende der Tulpen-Blase. Doch auch heute gibt es noch vereinzelt Preiskämpfe um besondere Pflanzen. Zweifarbige Pflanzen können teuer werden

Die wertvollste Blume der Welt

Auch manche Blumen sind kaum zu bezahlen. So ist laut Berichten des Online-Blumenversands "FloraQueen" die auf Sri Lanka aufzufindende Kadupul-Blume so selten, dass sie von niemanden gekauft werden kann. Sie blüht nur für ein paar Stunden in der Nacht und ist somit sehr schwer zu finden. Die wertvollste Blume der Welt ist laut "FloraQueen" hingegen die Juliet Rose. Sie erschien im Jahr 2006 auf der Chelsea Flower Show und ist 13,5 Millionen Euro wert. Der Preis basiert auf den Entwicklungskosten und der aufwendigen Züchtung. Des Weiteren spielt die Farbe sowie die detailliert und groß ausgebildeten Blüten bei der Bewertung der Blume eine wichtige Rolle. Eine Alltagspflanze ist die Juliet Rose somit eher nicht. Wer also nach neuen Deko-Möglichkeiten in seiner Wohnung sucht, sollte eher auf Hoyas, Monsteras und Sukkulenten zurückgreifen. Diese sind laut "Die Rheinpfalz" günstiger und erfreuen sich trotzdem einer großen Beliebtheit.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

