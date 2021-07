Die 10 teuersten Hobbys: Mit Yachten, exotischen Tieren & Co. vertreiben sich Stars die Freizeit

Nicht jeder Superreiche und Promi hat zwangsweise ein teures Hobby: So soll Michelle Obama begeisterte Gemüsegärtnerin sein und Sylvester Stallone in einem eigenen Atelier für die Malerei brennen, während Johnny Depp anscheinend für seine Barbie-Sammlung schon etwas mehr Geld ausgibt. Aber welche sind die richtig teuren Hobbys der Stars? Dieser Artikel stellt zehn der teuersten Hobbys vor - erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tauchen - aber mit eigenem U-Boot

Zu den wohl teuersten Hobbys der Stars gehört das Tauchen - jedoch nicht nur mit Neoprenanzug und Sauerstoffflasche, sondern gleich mit einem ganzen U-Boot. Wie das Informationsportal CHIP berichtet, besitzt der Milliardär Roman Abramowitsch gleich zwei U-Boote. Der Starregisseur James Cameron begeistert sich CHIP zufolge ebenfalls für die Unterwasserwelt und habe sich ein U-Boot für rund 58 Millionen US-Dollar anfertigen lassen. Er soll es damit dann allerdings auch geschafft haben, als erster Mensch den tiefsten Punkt der Weltmeere zu erreichen.

Luxusyachten

Etwas weniger abenteuerlich, aber dennoch seemännisch erscheint das Hobby vieler anderer Superreicher: Luxusyachten. Dabei wird nicht nur ein Prachtstück erworben, sondern manchmal auch gesammelt - sogar Rennen werden mit den Booten gefahren. Preislich geht diese Freizeitbeschäftigung allerdings durch die Decke - Business Insider bewertet es als selbst für das reichste Prozent als "Gipfel der Dekadenz". Dies liege insbesondere an den hohen Instandhaltungskosten, und der Bezahlung der Crew. Die Rekordyacht Eclipse von Roman Abramowitsch soll Weekend zufolge die teuerste Yacht der Welt sein und umgerechnet einen Wert von rund 850 Millionen Euro haben.

Fliegen und Privatjets

Neben den Wasserfreunden gibt es unter den Stars offenbar auch viele Flugbegeisterte. So sollen etwa das Model Gisele Bündchen, Tom Cruise und Harrison Ford einen Pilotenschein besitzen, viele Stars besitzen Weekend zufolge alternativ oder neben ihrem Flugschein zudem eine eigene Maschine. Der Privatjetverleih privatefly erklärt in seinem Blog die Kosten für einen eigenen Privatjet: Das luxuriöse Modell Gulfstream G550 soll beispielsweise bei einem Kaufpreis von etwas mehr als 50 Millionen US-Dollar liegen. Hinzu kommen natürlich auch die Kosten für Treibstoff und Crew, die sich dem Verleih zufolge bei einem anderen Modell auf knapp 600.000 Euro für rund 200 Flugstunden belaufen.

Luxus- und Rennautos

Weitere Fortbewegungsmittel, mit denen sich einige Stars in ihrer Freizeit beschäftigen, sind Autos: Während beispielsweise Ralph Lauren und Kylie Jenner Luxusschlitten sammeln, konzentrieren sich Cristiano Ronaldo und Patrick Dempsey eher auf Rennautos. So fährt Ronaldo Weekend zufolge einen Bugatti Centodienci im Wert von rund zehn Millionen Euro, während Dempsey einen eigenen Rennstall hat und selbst Rennen wie etwa das in Le Mans mitfährt. 15 Minuten auf der Rennbahn sollen ihn dabei Weekend zufolge etwas mehr als 300 Euro kosten, Jenners Autosammlung ist wohl insgesamt geschätzte 14 Millionen US-Dollar wert.

Und auch Tesla-Gründer Elon Musk gehört zu den Autosammlern unter den Superreichen. Er hat sich laut CHIP jedoch bisher auf den Kauf eines Lotus Esprit beschränkt - das sei ein Unterwasserfahrzeug, welches auch in dem Bond-Film "Der Spion, der mich liebte" einen Auftritt habe. Es werden also nicht nur moderne und besonders schnelle Fahrzeuge gesammelt, sondern auch Autos mit emotionalem Wert.

Pferdezucht

Wieder andere Stars sammeln und züchten echte Pferdestärken. So berichtet beispielsweise der deutsche Ex-Nationalspieler Thomas Müller in den Medien immer wieder von seiner Pferdeliebe und auch Kaley Cuoco, die dem breiten Publikum aus der Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt sein dürfte, hat Weekend zufolge ein Herz für die edlen Vierbeiner. Als Züchter muss man im Jahr pro Pferd mit Ausgaben im Wert von 35.000 Euro rechnen, der Kaufpreis eines teuren Edelhengstes kann bis an die Millionen-Grenze reichen, erklärt Weekend. Wer nur einen Deckhengst mieten möchte, muss abhängig von der Qualität allerdings auch schon tief in die Tasche greifen.

Pokern - mit hohen Einsätzen

Manche Superreiche geben eine Million Euro auch gerne am Pokertisch aus der Hand. Besonders beliebt ist bei Stars wie Jay-Z und Floy Mayweather Weekend zufolge das sogenannte High-Stake-Poker. Bei dieser Variante des Spiels beträgt das Startgeld eine Million Euro.

Weinkeltern

Während die einen also am Pokertisch sitzen und andere tausende Meter unter dem Meeresspiegel im U-Boot sitzen, interessieren sich Stars wie Brad Pitt und Angelina Jolie für Wein. Auch dieses Hobby kann schnell sehr teuer werden: Die beiden haben Weekend zufolge - als sie noch ein Paar waren - im Jahr 2008 die französische Weinkelterei Château Miraval für geschätzte 57 Millionen Euro gekauft. Allerdings wird der Wein auch wieder verkauft - dies kann also langfristig betrachtet sogar ein Hobby mit Einnahmen sein.

Sport-Clubs

Offenbar haben viele sportbegeisterte Stars ihr Herz an bestimmte Sport-Clubs verloren - und kaufen diese dann kurzerhand, sofern die finanziellen Ressourcen vorhanden sind. So war Elton John laut Weekend lange Mehrheitsaktionär und Vorstand des Vereins Watford FC, während Justin Timberlake und eine Gruppe anderer Stars gemeinsam das US-amerikanische Basketballteam Memphis Grizzlies aufgekauft hat. Die Grizzlies gingen dabei anscheinend für geschätzte 350 Millionen US-Dollar über in den Besitz der Stars über.

Exotische Haustiere: Vom Tiger bis zur Wüstenrennmaus ist alles mit dabei

Die meisten Menschen geben sich mit Hund oder Katze zufrieden - nicht so hingegen viele Stars: Mike Tyson ist für seinen Tiger bekannt, Kristen Stewart aus Twilight hat offenbar einen Wolf-Hybrid zuhause und Brad Pitt besitzt Weekend zufolge ein riesengroßes Gehege mit Wüstenrennmäusen. Dieses soll ihn umgerechnet rund 100.000 Euro gekostet haben. Abhängig von der Tiersorte, den Ansprüchen an das Tierwohl und den laufenden Haltungskosten ist den Preisen für exotische Haustiere nach oben keine Grenze gesetzt.

Sammeln: Kunst & Co.

Zu den etwas weniger exotischen Hobbys gehört das Sammeln. Es werden allerdings von den Stars nicht nur Autos gesammelt, sondern auch andere Dinge. So soll etwa die Schauspielerin Blake Lively eine Kunstsammlung und Jerry Seinfeld eine Garage voller Porsche-Autos besitzen, während Tom Hanks alte Schreibmaschinen sammelt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: olegator / Shutterstock.com