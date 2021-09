Grundsteuer: In diesen Städten zahlen deutsche Grundbesitzer am meisten

Wer in Deutschland ein Grundstück besitzt, hat einmal im Jahr eine Grundsteuer an die Gemeinde oder die Stadt zu entrichten. Die Höhe der Steuer ist, je nach Besitzer, völlig unterschiedlich und richtet sich nach dem Einheitswert für das Grundstück und den regional unterschiedlichen Hebesätzen, die individuell von den Gemeinden festgelegt werden.

Studie stuft deutsche Großstädte nach durchschnittlicher Jahresgrundsteuer ein

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat im Auftrag von Haus & Grund Deutschland untersucht, in welchen Städten in Deutschland jährlich im Durchschnitt die höchsten Grundsteuern bezahlt werden. Dafür wurden die 100 größten Städte in Deutschland betrachtet - als Bemessungsgrundlage dient im Rahmen der Analyse eine vierköpfige Musterfamilie, die in einem standardisierten Einfamilienhaus wohnt.

Das Ergebnis: Durchschnittlich zahlen Hausbesitzer in Deutschland jährlich 478 Euro Grundsteuer - und damit ein wenig mehr als noch im Jahr 2018.

Im Vergleich der Bundesländer verlangt Rheinland-Pfalz mit einer durchschnittlichen Jahresgrundsteuer von 385 Euro am wenigsten Geld von seinen Grundstücksbesitzern, das meiste Geld verlangen Berlin und Bremen: Durchschnittlich 686 bzw. 568 Euro müssen die Bewohner in diesen Bundesländern jährlich zahlen. Die Stadt mit der höchsten durchschnittlichen Jahresgrundsteuer kommt in diesem Jahr allerdings aus einem anderen Bundesland.

Top 10 der teuersten deutschen Städte für Grundbesitzer

Platz zehn im Ranking belegt in diesem Jahr Herne, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mit einer jährlichen Grundsteuer von 631 Euro hat sich die Großstadt im Vergleich zu 2018 um zwei Plätze im Sinne der Bewohner verbessert. Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen und in den Top 10 liegt die idyllische Stadt Hagen. Auch sie hat sich um zwei Plätze gesteigert und verlangt durchschnittlich 635 Euro an Grundsteuer von ihren Grundstücksbesitzern.

Den neunten Platz teilt sich die nordrhein-westfälische Großstadt mit Leverkusen, welche 2018 noch auf Platz vier der Städte mit der teuersten Jahresgrundsteuer lag. Mit durchschnittlich 635 Euro verlangt Leverkusen insgesamt 34 Euro weniger als noch 2018.

Auch Platz sieben und sechs gehen an Städte in Nordrhein-Westfalen. Mit 644 Euro bzw. 669 Euro erwarten Lünen und Marl von ihren Bewohnern immer noch eine beachtliche Jahresgrundsteuer, verbessern sich aber jeweils um einen Platz im Grundsteuerranking.

Platz fünf im Ranking sichert sich die Hauptstadt und kann damit trotz des hohen Hebesatzes von 810 Prozent zwei Plätze im Vergleich zu vor drei Jahren gut machen. Mit 686 Euro Jahresgrundsteuer verlangt Berlin jedoch immer noch 34 Euro weniger als Duisburg (724 Euro), welches auf Platz vier und damit ebenfalls zwei Plätze weiter vorne als noch in 2018 liegt.

Einen Platz auf dem Treppchen sichert sich Mühlheim an der Ruhr. Insgesamt 18 Plätze hat sich die Großstadt in Nordrhein-Westfalen auf Kosten der Bewohner nach vorne geschoben - durchschnittlich 754 Euro müssen Grundstückbesitzer in der Stadt zwischen Duisburg und Essen jährlich für ihren Grund bezahlen.

Noch mehr verlangt Offenbach - die erste Stadt in den Top 10, die in Hessen liegt. Ganze 26 Plätze ist die Großstadt am Main im diesjährigen Ranking nach oben geklettert und gilt damit im Hinblick auf die Jahresgrundsteuer aktuell als zweitteuerste Stadt Deutschlands. Durchschnittlich 758 Euro muss ein Einfamilienhaus mit vier Personen hier jährlich an die Kommune abtreten.

Die Stadt mit der teuersten Jahresgrundsteuer in ganz Deutschland ist jedoch auch in diesem Jahr die selbe wie noch vor drei Jahren. Die nordrhein-westfälische Stadt Witten verlangt von ihren Grundstücksbesitzern stolze 771 Euro jährlich und damit pro Jahr fast 450 Euro mehr als die günstigste der 100 Städte, Gütersloh.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

