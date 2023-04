Turbulenzen beim Fliegen: Der Grund dafür - und warum man keine Angst haben muss

Wodurch entstehen Turbulenzen?

Das Fliegen ist für viele Menschen eine angenehme und effektive Art, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Allerdings gibt es auch einige Reisende, die unter Flugangst leiden, insbesondere wenn es zu Turbulenzen kommt. Turbulenzen können ein unangenehmes Gefühl verursachen und bei einigen Passagieren sogar Panik auslösen. Was sind die Ursachen von Turbulenzen?

Turbulenzen sind Luftbewegungen, die durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden können. Eine der häufigsten Ursachen sind atmosphärische Störungen, wie beispielsweise Thermik. Wenn warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen, entstehen vertikale Luftbewegungen, die zu Turbulenzen führen können. Eine weitere Ursache für Turbulenzen sind die Schubkräfte von Flugzeugen. Diese Kräfte können Luftverwirbelungen erzeugen, die zu Turbulenzen führen. Außerdem können unebene Landschaften wie Gebirge oder Hügel den Luftstrom beeinträchtigen und Turbulenzen verursachen.

Es gibt verschiedene Arten von Turbulenzen, die von leichter Schaukelbewegung bis hin zu starken Luftturbulenzen reichen können. Einige Arten von Turbulenzen können für Flugzeuge gefährlich sein, insbesondere wenn sie mit starken Windeinwirkungen oder extremen Witterungsbedingungen einhergehen. In diesen Fällen müssen Piloten besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Passagiere und des Flugzeugs zu gewährleisten.

Trotzdem sind die meisten Turbulenzen harmlos und kein Grund zur Sorge. Moderne Flugzeuge sind speziell dafür konstruiert, Turbulenzen zu bewältigen. Flugzeughersteller testen ihre Modelle intensiv auf ihre Fähigkeit, Turbulenzen auszugleichen und zu überwinden. Auch Piloten werden speziell geschult, um in Turbulenzen sicher fliegen zu können.

Die Angst überwinden

Wenn man dennoch Angst vor Turbulenzen haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist, sich auf die Technologie des Flugzeugs zu verlassen und zu wissen, dass es speziell dafür gebaut wurde, Turbulenzen zu bewältigen. Eine weitere Möglichkeit ist, sich auf Atemübungen zu konzentrieren, um den Körper zu beruhigen. Es kann auch hilfreich sein, sich abzulenken, indem man zum Beispiel ein Buch liest oder einen Film schaut. Auch der Austausch mit dem Flugpersonal kann helfen, um sich beruhigt zu fühlen. Es gibt auch spezielle Programme und Kurse, die Menschen mit Flugangst helfen können, sich auf Flüge vorzubereiten und ihre Ängste zu bewältigen.

Ein weiterer Tipp ist, sich im Voraus über das Wetter und die Flugbedingungen zu informieren, um eine Vorstellung davon zu haben, was während des Fluges zu erwarten ist. Auch die Wahl des Sitzplatzes kann helfen, die Auswirkungen von Turbulenzen zu minimieren. Sitze in der Nähe der Tragflächen und über den Flügeln können oft stabiler sein und weniger von Turbulenzen betroffen sein. Insgesamt sind Turbulenzen jedoch ein normaler Teil des Fliegens und in den allermeisten Fällen kein Grund zur Sorge.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com