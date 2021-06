US-Profigolfer zahlt Fans ihren Wetteinsatz zurück

Vor einigen Tagen hat der US-amerikanische Profi-Golfer Talor Gooch eine äußerst witzige und großzügige Aktion auf Twitter gestartet. Der Sportler überwies seinen Fans die Wetteinsätze zurück, nachdem er eine schlechte Leistung in der zweiten Runde der Valspar Championship gezeigt hatte.

Zuschauer macht sich über schlechte Leistung des Profis lustig

Ursache für die skurrile Aktion war ein Twitter-Post von einem Zuschauer, der sich darüber lustig machte, dass Gooch dreimal in Folge die Richtanzahl an Schlägen für professionelle Spieler (Par) übertraf: "3 Bogeys hintereinander, du bist so schlecht @Taylor Gooch", schreibt der Nutzer auf seinem Social-Media-Kanal. Goochs Antwort lässt nicht lange auf sich warten. "Hast du etwa auf mich gewettet?", schreibt der Profi-Golfer zusammen mit zwei lachenden Emojis. Das ist der Beginn eines hitzigen Schlagabtauschs zwischen den beiden Parteien.

Fan fordert Minigolf-Match mit 50.000 US-Dollar Preisgeld

So schlägt der Zuschauer dem erfahrenen Profi-Golfer daraufhin ein Minigolf-Match vor: "Ich gegen dich für 50 k", schreibt er in seinem Antwortpost. "Das ist alles, was ich wert bin, aber ich kann locker mehr 4 foot Putts als du versenken", fügt der eifrige Fan noch hinzu. Gooch twittert zurück, dass er eigentlich vorhatte, dem enttäuschten Wetter seinen Einsatz über das US-amerikanische Mobile-Payment-System von PayPal zurückzuzahlen: "Ich wollte dein Venmo besorgen und dir zurückzahlen, was auch immer du an US-Dollar wegen mir verloren hast", schreibt er in seinem Tweet. Doch über den alternativen Match-Vorschlag zeigt sich Gooch umso begeisterter: "Aber hey, das passt sogar noch besser. Für mich. Sag einfach die Uhrzeit und den Ort und ich werde da sein", meint der Golfer zu dem Twitter-Nutzer.

Zuschauer rudert zurück

Die Antwort des Zuschauers: "Monster Mini Golf in Copiague NY, triff mich da diesen Samstag und wir werden eine Putting-Challenge haben, du hast viel zu viele 4 foot Putts dieses Wochenende vermasselt", heißt es in seiner Reaktion. Gooch stimmt zu, will aber eine Sache vorher noch überprüfen. So solle der Fan dem Profi zufolge erst mal beweisen, dass er die 50.000 US-Dollar, die der Zuschauer für den Sieg des Minigolf-Matches versprochen hat, auch wirklich besitzt. Eine gute Idee, denn das ist das Ende des witzigen Twitter-Chats - die Reaktion des Zuschauers bleibt aus.

Fans fordern Wetteinsatz zurück: Gooch steht zu seinem Versprechen

Fans, die den hitzigen Twitter-Schlagabtausch der beiden Männer aufmerksam verfolgt hatten, schrieben Gooch nun ebenfalls auf Twitter, um ihre verlorenen Wetteinsätze wiederzubekommen. Was zunächst nur als Scherz gemeint ist, setzt Gooch in die Tat um, und steht zu seinem Wort. Wie die GolfPost und einige Twitter-Nutzer berichten, überweist der Profi-Golfer seinen Fans über PayPal Wettsummen zwischen zehn und 50 US-Dollar.

Pauline Breitner/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christian Zachariasen/Getty Images, Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com