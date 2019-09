Einkaufsbeutel vergessen? Dieser REWE hat eine kostenlose Lösung

Auf Facebook wird ein Bild eines REWE -Marktes in Wesselburen in Schleswig-Holstein geteilt. Ein Facebook-User hatte ein Foto seines Marktes gemacht, auf dem ein Holzständer zu sehen in Form eines Baumes zu sehen ist, an dem zahlreiche Stofftaschen hängen. Auf dem zugehörigen Schild ist zu lesen: "Einkaufsbeutel vergessen? Kein Problem. Nehmen Sie heute eine Einkaufstasche vom Baum und hängen sie bei der nächsten Gelegenheit wieder einen Beutel für den Nächsten an den Baum. Einkaufstaschen mehrfach verwenden hilft Müllvermeiden."

Ausschreibung zum Umweltpreis

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem REWE-Markt und der Friedrich-Elvers-Schule in Wesselburen. Schüler der Schule hatten mit dem Stoffbeutelbaum an der Ausschreibung zum Umweltpreis des Kreises Dithmarschen teilgenommen.

Das Projekt, mit dem die Schüler das Problem lösen wollen, dass viele Menschen zwar umweltbewusster einkaufen gehen wollen, aber oftmals keine Stofftasche zur Hand hätten, während sich zu Hause viele Stofftaschen stapeln, kam bei den Verantwortlichen des REWE-Marktes offenbar gut an. Nun können sich Kunden des Marktes bei Bedarf eine Stofftasche vom Baum pflücken und später für andere Kunden wieder hinterlassen.

Geteiltes Echo auf Facebook

Der Originalbeitrag wurde auf Facebook mehr als 14.000 Mal geteilt. Doch nicht immer fiel das Echo der Facebook-Nutzer diesbezüglich positiv aus. Während viele Menschen die Idee der Schüler lobten und Nachahmerprojekte in anderen REWE-Märkten forderten, gab es auch Kritik. Deutlich wurde diese insbesondere in Sachen Hygiene, viele Menschen bemängelten, dass man nicht wisse, wo die Stofftaschen zuvor gewesen seien und was in ihnen transportiert wurde.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com