In den USA gibt's bald eine Coffee-to-go-Flatrate

Das Kaffee-Abonnement

Mittlerweile gibt es Abonnements für Fernsehprogramme, Filme, Serien und Musik. Man zahlt monatlich einen Betrag, um den Service nutzen zu können. Genau dieses Konzept bietet ein US-amerikanisches Unternehmen nun auch für Kaffee an. Panera Bread testet derzeit ein Kaffee-Abonnement. Für 8,99 US-Dollar pro Monat erhalten Kunden in den Filialen von Panera Bread unbegrenzt Kaffee. Doch stimmt das wirklich und wie kann sich das Unternehmen dieses Angebot leisten?

Das Coffee-to-go-Angebot

Um die Coffee-to-go-Flatrate nutzen zu können, müssen sich Kunden online oder in einer der Panera Bread Filialen anmelden. Abonnenten können daraufhin unbegrenzt alle zwei Stunden eine Tasse heißen Filterkaffee, heißen Tee oder Eiskaffee erhalten. Inbegriffen sind auch Kaffees der Sorten "Light Roast", "Dark Roast", "Hazelnut" und verschiedene Teesorten. Man kann sich sein Wunschgetränk per App bestellen, auf der Homepage oder direkt in einer der Filialen. Panera testet das Kaffee-Abonnement seit über drei Monaten in 150 Cafés in den Städten Cleveland, Columbus, Raleigh und Nashville. Offiziell starten soll das Konzept in allen Filialen ab dem 2. März.

Wie kann sich Panera Bread das leisten?

Das Angebot ist besonders für Kunden verlockend, die beinahe täglich einen Kaffee kaufen, denn bei mindestens zwei Euro pro Becher, kommt ihnen das Abonnement sehr entgegen. Doch auch der Anbieter profitiert von der Geschäftsidee. Die Standorte von Panera sind oftmals eher vorstädtisch gelegen und meist nur mit dem Auto erreichbar. Daher besteht keine Gefahr der Fußgängerflut, die die städtischen Kaffeeketten überfordert. Doch schon jetzt scheint sich das Konzept für das Unternehmen zu lohnen, denn Niren Chaudhary, CEO von Panera, sagte, dass die monatlichen Besuche der Abonnenten in den Testmärkten von etwa vier auf mehr als zehn gestiegen seien. Wie CNBC weiter berichtete, stiegen auch die Lebensmittelverkäufe bei diesen Kunden um fast 70 Prozent und fast ein Viertel der Abonnenten waren dabei neue Mitglieder des Treueprogramms von Panera.

