Unerwartete Kündigung

In einer Zeit wirtschaftlicher Umbrüche, in der Unternehmen weltweit weiterhin Stellen abbauen, ist die Suche nach einem neuen Job nach einer plötzlichen Entlassung eine der Hauptbeschäftigungen vieler Menschen. Der Umgang mit einer plötzlichen Entlassung kann dabei emotional überwältigend sein und die sofortige Jobsuche erschweren. Doch wie sollte man am besten vorgehen, um mit dieser Situation klarzukommen und wieder glücklich am Berufsleben zu partizipieren?

Eine kurze Reflexionsphase und die Wiederaufnahme alter Kontakte

In dieser Situation bieten sich verschiedene Strategien an, um den Übergang in eine neue Beschäftigung so reibungslos und erfolgreich wie möglich zu gestalten. Kellogg Insight betont, dass es wichtig ist, sich zunächst Zeit zu nehmen, um die Situation zu verarbeiten und eine klare Perspektive zu gewinnen. Dies kann durch Aktivitäten wie Sport, Zeit in der Natur oder das Wiederbeleben alter Hobbys unterstützt werden. Solche Aktivitäten können helfen, emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen und eine grundlegende Basis für den nächsten Karriereschritt zu schaffen, wie Kellogg Insight empfiehlt.

Nach der ersten Reflexionsphase ist es essenziell, die eigenen Prioritäten neu zu bewerten und über die positiven Aspekte der vorherigen Position nachzudenken sowie über das, was in der Zukunft anders sein soll. Dieser Reflexionsprozess führt häufig zur Erstellung einer Liste von Prioritäten, die als Leitfaden dient, um sicherzustellen, dass zukünftige Jobangebote mit diesen neu definierten Zielen übereinstimmen, so Kellogg Insights.

Schließlich spielt das berufliche Netzwerk laut Kellogg Insights eine entscheidende Rolle bei der Jobsuche. Das Wiederaufnehmen alter Kontakte kann zunächst unangenehm sein, ist jedoch essentiell, um Unterstützung und Rat zu finden. Netzwerke sind wertvolle Ressourcen, die nicht nur helfen, neue Jobmöglichkeiten zu entdecken, sondern auch Einblicke in verschiedene Branchen und Unternehmenskulturen bieten.

Weitere Ratschläge einer LinkedIn-Karriereexpertin

Gegenüber CNBC bietet LinkedIn-Karriereexpertin Pooja Chhabria in diesem Kontext praktische Ratschläge, wie man nach einer Entlassung eine neue Stelle finden kann. Ein wesentlicher Aspekt bei der Jobsuche nach einer Entlassung sei ebenfalls das Investieren in die eigene Gemeinschaft und das Netzwerk. Chhabria betont die Bedeutung des Netzwerkens und rät, den Kontakt zu früheren Kollegen aufrechtzuerhalten und an Branchenveranstaltungen teilzunehmen. Dieser Ansatz kann insbesondere in der heutigen Arbeitswelt, in der persönliche Empfehlungen oft zu Jobchancen führen, sehr effektiv sein. Chhabria zitiert dabei, dass Personen, die durch Empfehlungen eingestellt werden, eine viermal höhere Einstellungsrate haben.

Parallel dazu ist es wichtig, die eigene Online-Präsenz zu verbessern. Chhabria schlägt vor, den Lebenslauf zu aktualisieren und die Online-Profile zu überarbeiten, wobei besonderes Augenmerk auf die Darstellung neuer Fähigkeiten gelegt werden sollte. Darüber hinaus kann das Teilen von Inhalten über berufliches Wissen und Erfahrungen in sozialen Medien dazu beitragen, eine Gemeinschaft aufzubauen und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Ein weiterer kritischer Punkt im Bewerbungsprozess sei die Vorbereitung auf häufig gestellte Interviewfragen, speziell auf die Frage "Erzählen Sie etwas über sich". Chhabria merkt an, dass viele Bewerber die Bedeutung dieser Frage unterschätzen, die tatsächlich eine entscheidende Gelegenheit bietet, sich von anderen Kandidaten abzuheben. Sie empfiehlt, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, die die eigenen Erfahrungen und Qualifikationen mit den Anforderungen der angestrebten Position verbindet.

Schließlich warnt Chhabria davor, im Gespräch Kritik am früheren Arbeitgeber zu üben. Auch wenn die Versuchung groß sein mag, negative Erfahrungen zu teilen, empfiehlt sie, die Erörterung positiv zu gestalten. Dies könne helfen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und die Professionalität zu wahren.

