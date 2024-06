Vorstellungsgespräch

Im Berufsleben ist das Vorstellungsgespräch eine entscheidende Hürde auf dem Weg zum Traumjob. Eine gut durchdachte Bewerbung und ein aussagekräftiger Lebenslauf können die Tür zu einem Gespräch öffnen, doch um diese Chance wirklich zu nutzen, kommt es auf die Überzeugungskraft im persönlichen Austausch an.

Selbstbewusstsein und Demonstration von Positivität

Erin McGoff, eine führende Karriereexpertin, hebt in einem Online-Beitrag von CNBC hervor, dass die Formulierung "Eine Sache, die mich an dieser Stelle reizt, ist ..." besonders effektiv ist, um sich von anderen Bewerbern abzuheben. Diese Einschätzung basiere auf der Bedeutung einer selbstbewussten und positiven Darstellung im Interviewkontext. In Vorstellungsgesprächen solle oftmals ein Machtungleichgewicht bestehen, bei dem die Bewerber ihre Eignung unter Beweis stellen müssen. Der Einsatz der oben genannten Formulierung könne dieses Ungleichgewicht subtil verändern. Dabei solle sie zeigen, dass der Bewerber nicht aus einer Notlage heraus agiert, sondern ein gezieltes Interesse an der angebotenen Position hat. Diese Ausdrucksweise könne die Wahrnehmung des Gesprächs verändern und den Bewerber weniger als Bittsteller und mehr als interessierten, selbstbewussten Kandidaten erscheinen lassen, wie McGoff betont.

Darüber hinaus zeige die Formulierung auch, dass der Bewerber sich gründlich auf das Interview vorbereitet und sich intensiv mit der Position und dem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Zudem soll es von großer Bedeutung sein, dass der Bewerber seine Begeisterung sowohl verbal als auch durch seine Körpersprache effektiv kommuniziert. Eine sorgfältige Vorbereitung auf diese Aspekte kann entscheidend sein, um eine überzeugende Präsentation zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Formulierung ist die damit verbundene Demonstration von Positivität und proaktiver Haltung. Interviewer suchen zunächst nach den grundlegenden Kompetenzen, die für die Stelle erforderlich sind. Wenn ein Bewerber seine Begeisterung für spezifische Aspekte der Position ausdrückt, signalisiert er nicht nur seine Fähigkeit, die geforderten Aufgaben zu erfüllen, sondern auch seine Bereitschaft, sich den Herausforderungen zu stellen und sich aktiv in das Team und die Kultur des Unternehmens einzubringen. Dieser Ansatz könne nachhaltig positiv beeindrucken, wie McGoff abschließend hinzufügt.

Schon vor dem Gesprächsbeginn positiv punkten

Die professionelle Bestätigung eines Vorstellungsgesprächs ist ein bedeutender Schritt nach Erhalt einer Einladung, welcher oftmals unterschätzt wird. Laut Karrierebibel ist es wichtig, den Termin zeitnah zu bestätigen, um großes Interesse an der Position zu signalisieren. Die Kommunikation kann über verschiedene Wege erfolgen, wobei ein Telefonanruf aufgrund der direkten Rückmeldung und der Möglichkeit für ein persönliches Gespräch empfohlen wird.

Dieser Schritt soll nicht nur die eigene Begeisterung verdeutlichen, sondern ermöglicht auch, aufkommende Fragen sofort zu klären und somit besser vorbereitet in das Gespräch zu gehen. Eine gründliche Vorbereitung auf die Terminbestätigung, sei es per Telefon oder E-Mail, ist dabei unerlässlich. Dazu gehört das Verständnis der genauen Anforderungen der Stelle sowie eine klare Darstellung der eigenen Motivation. Sollte eine Terminverschiebung notwendig sein, ist es laut dem Portal wesentlich, dies mit einem triftigen Grund zu tun und gleichzeitig alternative Termine vorzuschlagen, um Professionalität zu wahren und Flexibilität zu zeigen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net