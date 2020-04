Virtuelle Safari live erleben oder digital durch Nationalparks schlendern: Google und Co. machen es möglich

Beschäftigung während des Corona-Lockdowns

Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen weltweit, in den eigenen vier Wänden zu verweilen. Durch soziales Distanzieren und Reisebeschränkungen sind Urlaube aktuell nicht möglich. Auch die Planung einer Reise gestaltet sich aktuell sehr schwierig, da nicht abzusehen ist, wie lange der Lockdown in Deutschland und weltweit noch anhalten wird.

Damit einem zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, gibt es im Internet einige Unterhaltungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Wem jedoch stundenlanges Film- und Serienschauen auf Dauer zu langweilig wird, der kann sich auf virtuelle Reisen durch Nationalparks oder die Savannen Afrikas begeben. Denn nach dem Vorbild von Museen, welche zur Überbrückung der Quarantäne einen digitalen Zugang für Besucher geschaffen haben, können Natur- und Tierliebhaber nun auch live an einer Safari teilnehmen beziehungsweise digital durch die Natur schlendern.

Sightseeing und Tauchgänge

In Zusammenarbeit mit dem National Park Service lässt Google seine Nutzer unter dem Motto "The Hidden Worlds of the National Parks" in die vielfältige Natur eintauchen. Im Angebot sind unter anderem die Vulkane auf Hawaiis Big Island, die Kenai Fjords in Alaska sowie der Bryce Canyon im US-Bundesstaat Utah.

Doch auch die Tiefen der Meere lassen sich dank dem Angebot des National Park Service virtuell von der Couch aus erkunden. So sind beispielsweise Tauchgänge durch die National Marine Sanctuaries möglich. Wer im Besitz eines Virtual-Reality-Headsets ist, kann die Erfahrung eines dreidimensionalen Unterwassererlebnisses in der Monterey Bay oder den Florida Keys machen. Hier stehen 360-Grad-Bilder zur Verfügung, die den Nutzer vollkommen in der Unterwasserwelt versinken lassen.

Zudem lassen sich auch touristische Hotspots wie die Freiheitsstatue in New York oder das Devils Tower National Monument in Wyoming dank virtueller Touren des National Park Service auch trotz der Corona-Krise erkunden.

Virtuelle Safari

Für diejenigen, die es gerne etwas wilder haben oder schon immer einmal an einer Safari durch Afrika teilnehmen wollten, bietet der Reiseveranstalter andBeyond zweimal am Tag eine Safari-Liveübertragung an. Die Organisation nimmt den Online-Touristen mit auf eine dreistündige Safari und mit etwas Glück lassen sich so die "Big Five" in Echtzeit erleben. Ranger fahren im Geländewagen durch die bekanntesten Wildreservate von Südafrika, dabei können die Teilnehmer mit ihnen kommunizieren und so das wilde Land quasi hautnah erleben. Die ersten 45 Minuten jeder Nachmittagssafari sind dabei vor allem für Kinder bestimmt. Diese dürfen in dieser Zeit Fragen stellen und so die Natur noch besser kennenlernen.

Zu sehen sind die Liveübertragungen auf diversen Plattformen, wie YouTube, Facebook und Instagram.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joel Shawn / Shutterstock.com