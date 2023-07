Urlaub

Nach langer Zeit der Isolation und Unsicherheit zeigen aktuelle Erhebungen, dass mindestens genauso viel gereist wird wie vor der Pandemie. Doch wohin verschlägt es die Deutschen nun?

Das liebste Reiseziel der Deutschen überrascht: Im Jahr 2022 gaben laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse rund 8,6 Prozent an, in den letzten zwölf Monaten Urlaub an der Ostsee gemacht zu haben. Doch ist auch im Jahr 2023 wieder die Ostsee das beliebteste Reiseziel? Diese Frage beantwortet die Tourismusanalyse 2023 der Stiftung für Zukunftsfragen. Rund 3.000 in Deutschland lebende, volljährige Personen wurden befragt. Das folgende Ranking gibt hierzu eine Übersicht. Stand ist der 7. Februar 2023.

Redaktion finanzen.net