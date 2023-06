Tipps & Tricks: Am Flughafen schneller und entspannter durch die Sicherheitskontrolle

Wenn 60 Menschen in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle je nur eine Minute Zeit einsparen, bedeutet das für die nachfolgenden Reisenden eine ganze Stunde weniger Wartezeit. Mit diesen zehn leicht umsetzbaren Tricks erspart man sich also nicht nur selbst langwierige Kontrollen beim Security Check, sondern auch allen anderen Passagieren eine Menge Stress.

1. Das Handgepäck richtig packen

Bei jeder Airline gibt es Richtlinien dazu, welche Gegenstände im Handgepäck transportiert werden dürfen - und welche nicht. Wer sich diese Richtlinien statt erst in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle schon vor der Reise durchliest und das Handgepäck entsprechend packt, spart sich die Nachkontrolle, die das Sicherheitspersonal bei auffälligen Gegenständen im Gepäck durchführen muss. Laut Luftfahrtbranchenverband BDL dürfen im Handgepäck Flüssigkeiten nur in Behältern mit je maximal 100 ml Fassungsvermögen transportiert werden und müssen zusammen in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel mit einem Fassungsvermögen von maximal einem Liter liegen.

2. Die Ruhe bewahren und nicht mit dem Sicherheitspersonal diskutieren

Manchmal befindet sich doch ein nach den Richtlinien der jeweiligen Airline oder des BDL verbotener Gegenstand im Gepäck. In diesem Fall bringt es nichts, eine Diskussion mit dem Sicherheitspersonal zu starten: "Ich brauche den Gegenstand aber" oder "Ich habe keine Zeit für eine Nachkontrolle, mein Flug geht in 20 Minuten" führen lediglich zu einer langwierigen Diskussion, bei der das Sicherheitspersonal immer das letzte Wort haben wird - schließlich ist genau das ihr Job. Eine solche Diskussion verschwendet also nur noch mehr Zeit, und zwar auch für alle anderen Reisenden in der Schlange.

3. Schon in der Schlange die wichtigen Gegenstände heraussuchen

Beim Sicherheits-Durchgang angekommen, müssen bestimmte Gegenstände in eine Wanne gelegt werden, bevor das Gepäckstück und man selbst im Durchgang gescannt werden. Wer in der Schlange auf entsprechende Schilder achtet und besagte Gegenstände bereits frühzeitig griffbereit hält, spart sich und allen anderen viel Zeit.

4. Schilder lesen!

Dabei sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man die Regeln schon von der letzten Reise kennt. Zwar fordern die meisten Fluggesellschaften, dass Jacken, Schlüssel, Kleingeld, Flüssigkeiten und elektronische Geräte herausgelegt werden - aber: die Richtlinien unterscheiden sich von Airline zu Airline, und auch der technologische Fortschritt bedeutet immer wieder andere Anforderungen. Bevor man also gewohnheitsmäßig zu viel auspackt, sollte man unbedingt die Schilder mit den entsprechenden Anweisungen lesen, um nicht unnötig viel Zeit mit dem Aus- und Einpacken zu vergeuden.

5. Die richtige Kleidung

Wer vermeiden will, beim Sicherheits-Durchgang zu piepen, kann die Vorgaben schon morgens bei der Kleiderwahl berücksichtigen: Kleidungsstücke mit vielen Schnallen oder Over-Size-Teile lösen genauso wie besonders dicke Stoffe oder viele Lagen gerne einmal den Alarm aus. Wie der Focus berichtet, sind wohl außerdem Turnschuhe besonders Check-In-freundlich und müssen bei der Sicherheitskontrolle seltener ausgezogen werden als etwa Schuhe mit hohen Absätzen.

6. Ausweis, Boarding Pass & Co. bereithalten

Unbedingt sollte man auch immer den Ausweis oder Reisepass sowie den Boarding Pass (das Flugticket) bereithalten. Denn wer zwar mit dem Handgepäck alles richtig macht, dann aber beim Sicherheits-Durchgang erst einmal fünf Minuten nach dem Ausweis suchen muss, verliert auf dem Weg zum Gate wertvolle Zeit.

7. Die richtige Menge Gepäck

Die Entscheidung über die Wahl der richtigen Gepäckstücke muss in der Regel bereits bei der Buchung getroffen werden. Hier gilt es abzuwägen: Ist Ferienzeit, sind die Schlangen vor der Sicherheitskontrolle oft besonders lang. Dann kann es sich lohnen, weniger Handgepäck mitzunehmen und stattdessen ein größeres Gepäckstück aufzugeben. Die Abholung großer Gepäckstücke wiederum nimmt bei der Ankunft am Zielort besonders viel Zeit in Anspruch. Dafür kann man Gepäck bei einigen Airlines schon am Abend vorher aufgeben und spart am Reisetag den zusätzlichen Stress. Möglich ist das natürlich nur, wenn man in der Nähe des Flughafens wohnt.

8. Eine Schlange mit möglichst vielen Geschäftsleuten wählen

Geschäftsleute reisen üblicherweise öfter als Familien, gehen also erprobter durch die Sicherheitskontrolle und wissen, wie sie besonders schnell zum Gate kommen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass man in einer Schlange mit vielen Geschäftsleuten - auch, wenn sie länger ist als andere Schlangen - am schnellsten vorankommt. Ein Tipp für Familien, die zusammen reisen: Gibt man sowieso Gepäck auf, braucht nicht jeder ein eigenes Handgepäck. Schon ein Gepäckstück weniger kann bei der Sicherheitskontrolle viel Zeit sparen.

9. Ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen

An manchen Flughäfen, wie am BER und am Flughafen Düsseldorf, gibt es die Möglichkeit, vorab ein Zeitfenster für den Sicherheits-Check zu buchen. Wer das tut, kann einen eigens dafür reservierten Sicherheits-Durchgang nehmen und hat in der Regel deutlich kürzere Wartezeiten.

10. Wer rechtzeitig am Flughafen ankommt, spart sich viel Stress

Oft ist die Sicherheitskontrolle am Flughafen nur deshalb so nervenaufreibend, weil das Gate bald schließt und die Zeit drängt. Wer also genügend Zeit einplant, kann nicht nur besser die Ruhe bewahren und effizienter und damit besser organisiert durch die Kontrolle gehen, sondern startet gleich viel entspannter in den Urlaub. In der Ferienzeit sollte man immer mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen ankommen.

