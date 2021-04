Trotz Corona: Diese ausländischen Reiseziele sind 2021 besonders gefragt

Das Reiseportal "HomeToGo" wagt einen Ausblick, wie das Reiseverhalten in Deutschland im Jahr 2021 aussehen wird und welche ausländischen Reiseziele für die Urlaubssaison 2021 besonders hoch im Kurs stehen. Dabei wurden über 16 Millionen eingegangene Suchanfragen auf dem Portal ausgewertet. Anschließend wurde untersucht, welche Suchanfragen im Dezember 2020 bzw. Januar 2021 für Ostern und Sommer 2021 eingingen und mit den Vorjahreszeiträumen verglichen.

Das sind die meistgesuchten Reiseziele

Dabei befindet sich die große Mehrheit der im Ausland befindlichen Reiseziele, die über die Suchanfrage eingegeben wurden, innerhalb Europas. Das geht aus den Auswertungen von "HomeToGo" hervor. Das liegt aller Voraussicht nach an einer nicht an das Flugzeug gebundenen Anreise, denn 71 Prozent gaben an, im Jahr 2021 mit dem Auto reisen zu wollen, so die Auswertung. Die erstellte Rangliste basiert auf dem Wortlaut der gestellten Suchanfrage.

An erster Stelle der häufigsten gesuchten Reiseziele rangiert Kroatien, das seine Spitzenposition im Vorjahresvergleich verteidigt. Das am zweithäufigsten gesuchte ausländische Reiseziel ist Dänemark, gefolgt von Italien, Österreich und den Niederlanden. Erst im Anschluss an die Niederlande folgt Mallorca auf Rang sechs, das im Vergleich zum Vorjahresranking vier Plätze einbüßt. Auf Mallorca folgen die skandinavischen Länder Norwegen und Schweden hinsichtlich der meistgesuchten Reiseziele auf Rang sieben und acht. Ebenfalls beliebt und in der von "HomeToGo" erstellen Rangliste innerhalb der Top-10 der ausländischen Reiseziele vertreten sind Frankreich an neunter und der Gardasee in Italien an zehnter Stelle, so "HomeToGo".

Die Top-Liste nach Ländern geordnet

Zudem untersuchte "HomeToGo", wie viel Prozent in Summe auf die Reiseziele innerhalb der einzelnen Länder inklusive der exakten Ländernamen-Suche entfallen. Hier ergibt sich unter Ausgrenzung der inländischen Reisen innerhalb Deutschlands, da sich Deutschland einsam und mit weitem Abstand an der Spitze befindet, ein ähnliches Bild. Kroatien ist dabei das Land, in dem mit 10,4 Prozent die meisten gesuchten ausländischen Reiseziele liegen, dicht gefolgt von Italien mit lediglich einem Prozentpunkt dahinter. Die Top-Drei komplettiert Frankreich mit 5,45 Prozent an Suchanteilen. Dahinter folgen Dänemark, Spanien, die Niederlande, Schweden und Österreich in absteigender Reihenfolge.

Ferienhäuser besonders beliebt

Mit 63 Prozent zieht es ein Großteil der Personen vor, ein Ferienhaus zu buchen. Insgesamt ist die Reiselust als hoch einzustufen, denn 70 Prozent planen, in den kommenden 12 Monaten eine Reise zu unternehmen, 19 Prozent scheinen noch unentschlossen zu sein. Auch in diesem Jahr gelten insbesondere die warmen Sommermonate zwischen Juni und August als Hauptreisezeit, in denen von rund 61 Prozent eine Reise geplant wird. Doch auch in den Frühlingsmonaten März bis Mai, in denen laut "HomeToGo" 57 Prozent eine Reise planen, ist eine hohe Reiselust zu vernehmen.

