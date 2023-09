Ursachenforschung

Eine funktionierende Internetverbindung ist in vielen Situationen unerlässlich. Sollte die Geschwindigkeit der Internetverbindung beeinträchtigt sein, kann dies verschiedene Ursachen haben.

Zuerst Geschwindigkeit der Verbindung ermitteln

Schnelles und zuverlässiges Internet ist heutzutage für viele Menschen unerlässlich. Es ermöglicht uns, im Homeoffice zu arbeiten, mit anderen in Kontakt zu bleiben, Informationen abzurufen, Unterhaltung zu genießen und vieles mehr - vorausgesetzt die Internetverbindung ist ausreichend stabil. Doch was kann man tun, wenn man mit einer langsamen Internetverbindung zu kämpfen hat?

Bevor Maßnahmen ergriffen werden, ist es wichtig, die tatsächliche Geschwindigkeit der Internetverbindung zu überprüfen, so die Verbraucherzentrale. Dafür kann beispielsweise das Online-Tool der Bundesnetzagentur genutzt werden, um die Download- und Upload-Geschwindigkeit zu messen. So kann ein Referenzwert für die Geschwindigkeit der Verbindung ermittelt werden, um später den Fortschritt überprüfen zu können.

Router überprüfen

Eine erste Maßnahme sollte der Neustart des Routers sein, so Forbes. Ein einfacher Neustart des Routers kann manchmal Wunder bewirken. Dafür wird das Gerät vom Strom getrennt und nach einigen Sekunden wieder angeschlossen. Zusätzlich sollte die Position des Routers überprüft werden. Der Standort des Routers kann einen erheblichen Einfluss auf die Internetgeschwindigkeit haben. Der Router sollte in der Nähe der Geräte platziert werden, die das Internet am häufigsten nutzen. Hindernisse wie Wände und Möbel können das Signal schwächen, daher ist es hilfreich, den Router an einem zentralen Ort im Haus aufzustellen. Im Falle von Verbindungsproblemen sollte auch die genutzte Hardware auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Bei Bedarf sollte auch in Betracht gezogen werden, auf neuere Hardware umzusteigen, die schnellere Geschwindigkeiten unterstützt.

Anzahl verbundener Geräte reduzieren

Wenn die Störungen auch nach Überprüfung des Routers auf Funktionalität und Aktualität bestehen, sollte die Anzahl der im Netzwerk befindlichen Geräte überprüft werden, so Avast. Je mehr Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind, desto mehr wird die Bandbreite geteilt. Wenn möglich, sollte die Anzahl der gleichzeitig verbundenen Geräte reduziert werden. Dazu kann die WLAN-Verbindung auf Geräten, die nicht aktiv genutzt werden, deaktiviert werden, um das Netzwerk zu entlasten. Auch andere elektronische Geräte wie Mikrowellen, schnurlose Telefone oder Babyphone können das WLAN-Signal stören und die Geschwindigkeit beeinträchtigen, das berichtet T-Online . Der Router sollte also so weit wie möglich von solchen Störquellen entfernt platziert werden.

Wenn die Probleme bei einer kabellosen Verbindung weiterhin bestehen, sollte eine kabelgebundene Verbindung in Betracht gezogen werden, so Techbook. Eine kabelgebundene Verbindung bietet in der Regel eine stabilere und schnellere Internetverbindung im Vergleich zu WLAN. Dazu wird das Gerät direkt mit einem Ethernet-Kabel an den Router angeschlossen, um die bestmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Wenn alle anderen Maßnahmen fehlschlagen und die Internetgeschwindigkeit immer noch unbefriedigend ist, sollte der Internetanbieter kontaktiert werden, um sicherzustellen, dass keine flächendeckende Störung vorliegt und um weitere Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Internetanbieter ergreifen zu können, so die Verbraucherzentrale.

Redaktion finanzen.net