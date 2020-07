Gebrauchtmarkt - diese Alternativen zu eBay & Co. sollten Sie kennen

Seien es alte Bücher, die vor langer Zeit gelesen wurden und nun nur noch als Staubfänger dienen. Eine Briefmarkensammlung, der einst voller Hingabe nachgeeifert wurde. Oder Kinder- und Babysachen, denen die Kleinen mittlerweile entwachsen sind. Die Bandbreite an ungenutzten Gegenständen, die auf Online-Marktplätzen angeboten werden, ist grenzenlos.

Mit aussortierten Sachen Geld verdienen - oder selbst zum Schnäppchenjäger werden

Es gibt viele Gründe, warum sich der Kauf von gebrauchten Waren lohnen kann. Oftmals ist die Qualität der gebrauchten Produkte nicht einmal wirklich schlechter als bei neuen Produkten. Auch kosten gebrauchte Produkte weniger und können sich daher zu einem wahrhaften Schnäppchen entwickeln. Viele sehen im Gebrauchtmarkt die Gelegenheit, Zugang zu hochwertigen Dingen zu erhalten, die im Neuzustand zu teuer sind. Aus ökologischer Sicht schont der Gebraucht-Kauf die natürlichen Ressourcen und ist somit besonders klimaschonend. Denn schließlich muss etwas nicht noch einmal produziert werden, wenn es gebraucht gekauft wird. Im Gegenzug besteht hier für Verkäufer die Chance, mit alten, ungenutzten Gegenständen im Haushalt Geld zu verdienen. Schnell ein Foto mit dem Handy schießen, mit Titel und Beschreibung versehen, den Preis festlegen und hochladen. Gerade der Ankauf mit anschließender Aufbereitung und umgehendem Wiederverkauf ist ein beliebtes Geschäftsmodell vieler Plattformen, bei dem der Verkäufer nach Einscannen des Barcodes direkt ein Kaufangebot vom Plattformbetreiber erhält. Oder aber man wird selbst zum Händler und erstellt ein Verkaufsangebot.

Diese Online-Marktplätze konkurrieren mit eBay

Eine der bekanntesten Alternativen zu eBay ist Hood. Für private Verkäufer fallen bei Hood keine Gebühren an. Gewerbliche Händler können unter drei verschiedenen Preispaketen in Höhe von 10,95, 16,95 oder 29,95 Euro im Monat wählen. Hood zeichnet sich vor allem durch seine Übersichtlichkeit und sein großes Angebot in fast allen denkbaren Kategorien aus. Wie bei eBay gibt es Auktionen sowie Sofortkauf-Optionen.

Für kreative, handgemachte Vintage-Produkte kommt die amerikanische Plattform Etsy in Frage. Eine Vielzahl der Produkte auf Etsy sind wahre Unikate und existieren nur in sehr geringen Mengen. Einige der Verkäufer auf Etsy sind keine wirklichen Händler, sondern betreiben die Herstellung als Hobby, um sich nebenher etwas dazu zu verdienen. Verkäufer müssen für die Einstellung 0,17 Euro pro Artikel entrichten. Zudem wird Etsy mit 3,5 Prozent am Verkauf beteiligt und es fällt eine Gebühr für die Zahlungsbearbeitung in Höhe von 4 Prozent plus 0,30 Euro an.

Das Online-Portal Shpock soll den klassischen Flohmarkt darstellen, der jederzeit vom mobilen Endgerät aus zu erreichen ist. Der Name Shpock bedeutet so viel wie "Shop In Your Pocket". Die Plattform punktet vor allem durch einen unkomplizierten An- und Verkauf sowohl auf Verkäufer-, als auch auf Käuferseite. Dabei ist sie komplett kostenlos. Es fallen keine Gebühren an. Nutzt man die App, so werden durch die Ortungsfunktion des Smartphones nur Artikel in der Nähe angezeigt. Der Standort lässt sich ebenso manuell ohne Ortung eingeben.

Die Plattform Quoka ähnelt in der Funktionsweise eBay Kleinanzeigen. Auch hier ist die Suche ortsbezogen und Anzeigen können völlig kostenlos erstellt werden. Auch hier ist nahezu die komplette Produktbandbreite vertreten, von Inseraten für Gebrauchtwagen über Elektronikartikel bis hin zu Tierbetreuungsangeboten.

Der Online Marktplatz Fairmondo verfolgt einen etwas anderen Ansatz als die eben genannten Portale. Der verantwortungsvolle Konsum wird bei Fairmondo großgeschrieben. Hier steht der faire Handel von Waren im Vordergrund. Deshalb gehen allen voran Produkte aus dem Bereich "fair", "öko" und "klein&edel" über die virtuelle Ladentheke. Fairmondo behält lediglich 1 Prozent bei einer erfolgreichen Transaktion ein, um diese an eine Initiative gegen Korruption zu spenden.

Auch bei Avocadostore, wo ebenso der faire Handel stark im Vordergrund steht, wird der Nachhaltigkeitsgedanke stark verinnerlicht. Hier sind nur jene Händler zum Verkauf ihrer Waren zugelassen, die für jedes ihrer Produkte begründen können, inwieweit es nachhaltig ist. Dabei vergibt die Plattform Bewertungen wie "Rohstoffe aus Bioanbau", "Made in Germany" oder "vegan". Allen voran Bücher, Drogerieprodukte, Bekleidungsartikel und nachhaltige Haushaltsprodukte werden hier angeboten. Allerdings müssen Verkäufer hier eine Einrichtungsgebühr von 65 Euro, eine monatliche Grundgebühr von 15 Euro sowie eine Verkaufsprovision von 17 Prozent pro verkauftem Artikel an die Plattform abgeben.

