E-Commerce: Das ist den Deutschen beim Online-Shopping wichtig

So shoppen die Deutschen

Das Konsumverhalten der Deutschen hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt auch durch die Corona-Krise mehr in Richtung Online-Shopping bewegt. Bei einer bundesweit durchgeführten Studie (Shopper Story Deutschland 2022) des Technologiedienstleisters Criteo wurden 1.011 Verbraucher im Alter zwischen 18 und 74 Jahren zu ihrem Konsumverhalten befragt. Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, dass sogenanntes hybrides Shopping deutlich an Bedeutung gewinnt. So kommt es zum Beispiel zu neuartigen Shopping-Methoden wie Click & Collect, Web Rooming (man informiert sich online über ein Produkt und kauft es im stationären Handel) und Show Rooming (man kauft Produkte, nachdem man sie im stationären Laden gesehen hat). Ganze 77 Prozent der deutschen Konsumenten gaben beispielsweise an, dass sie Web Rooming betreiben.

Darauf kommt es den Verbrauchern beim Online-Shopping an

Doch worauf kommt es den Verbrauchern beim Online-Shopping an? Dazu befragte Awin laut der "Marketing-Börse" in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov 2.000 Studien-Teilnehmer. Die Ergebnisse zeigen, dass Verbraucher beim Online-Shopping vor allem nach Schnäppchen suchen. 68 Prozent der Befragten gaben zum Beispiel an, schon einmal einen Gutscheincode genutzt zu haben. Weitere 45 Prozent gaben an, Preisvergleichsseiten zu nutzen und 15 Prozent nutzen laut eigenen Aussagen Cashback-Funktionen. Doch auch Social-Media-Plattformen seien als Shopping-Möglichkeit nicht zu unterschätzen. Vor allem jüngere Verbraucher (34 Prozent der 18 bis 24-Jährigen) nutzten diese Kanäle vermehrt als Shopping-Plattform. Insgesamt gaben ganze 71 Prozent der Befragten an, dass sie schon mal eine Kaufentscheidung getroffen haben, da ein Rabatt verfügbar war.

Auch die Criteo-Studie untersuchte, welche Faktoren für eine Entscheidung, online bei einem Retailer oder einer Brand zu kaufen, eine Rolle spielen. In dieser Studie schafften es die richtigen Schnäppchen bzw. "Rabatte und Sonderangebote" nur auf den dritten Platz. Hier gaben 49 Prozent der Befragten an, dass dieser Faktor äußerst wichtig sei. Noch wichtiger seien zum Beispiel die "kostenlose Lieferung" mit 51 Prozent und "Einfache und schnelle Bestellung" mit 54 Prozent. Ebenfalls als wichtig erachteten die Verbraucher die Möglichkeit, das Produkt im Geschäft abzuholen (48 Prozent), ein gutes Produktangebot auf der Website oder in der App (46 Prozent), hochwertige Produktbilder (41 Prozent) und flexible Zahlungsmöglichkeiten (41 Prozent).

Augmented Reality und Virtual Reality werden bislang weniger häufig genutzt

Wie "Marketing-Börse" weiter berichtet, zeige die Awin-Studie außerdem, dass die Nutzerzahlen von Online-Shopping mithilfe von AR/VR durchaus noch Luft nach oben haben. Nur neun Prozent der befragten Verbraucher gaben an, dass sie diese Technologien nutzen, um zum Beispiel virtuell Kleidung anzuprobieren. Immerhin 68 Prozent derer haben das betroffene Produkt dann auch bestellt.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kite_rin / Shutterstock.com