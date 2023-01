"Buy with Prime": Amazon bietet Prime-Vorteile auch beim Shoppen auf anderen Webseiten an

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,70 EUR

• "Buy with Prime" geht im April 2022 an den Start• Amazon-Daten zeigen: "Buy with Prime" erhöht die Konversionsrate um 25 Prozent• "Buy with Prime" ist ab dem 31. Januar für alle berechtigten Händler in den USA verfügbar

"Buy with Prime"

"Buy with Prime" macht es Prime-Mitgliedern in den USA seit letztem Jahr möglich, die Einkaufsvorteile, die Amazon seinen Prime-Kunden bietet, wie schneller, kostenloser Versand, ein nahtloses Kauferlebnis und einfache Rückgabe, auf Online-Shops außerhalb von Amazon zu nutzen. Prime-Mitglieder sehen das Prime-Logo und das Lieferversprechen auf den infrage kommenden Produkten bestimmter Händler, was ihnen signalisiert, dass der Artikel kostenlos geliefert werden kann - und zwar bereits am nächsten Tag - und außerdem problemlos zurückgeschickt werden kann. Doch nicht nur für den Kunden bringt die "Buy with Prime"-Funktion Vorteile. Der Internetriese bietet so auch Händlern jeder Größe die Möglichkeit, damit ihr Geschäft zu vergrößern, ob nun auf Amazon oder darüber hinaus.

"Buy with Prime" steigert Konversionsrate um 25 Prozent

Die im April 2022 eingeführte Funktion trägt bereits Früchte. Wie der Online-Versandhändler in einer Pressemitteilung berichtet, zeigen von Amazon gesammelte Daten, dass "Buy with Prime" die Konversionsrate von Käufern im Durchschnitt um 25 Prozent erhöht. Dieser Datenpunkt misst den durchschnittlichen Anstieg der Kunden, die eine Bestellung aufgegeben haben, wenn "Kaufen mit Prime" als Kaufoption verfügbar war, im Vergleich zum gleichen Zeitraum, in dem diese Option nicht verfügbar war. Zudem führt Amazon eine neue Funktion für "Buy with Prime" ein. Dabei erhalten Händler die Möglichkeit, Bewertungen und Rezensionen in ihren eigenen E-Commerce-Shops anzuzeigen, was dabei helfen soll, das Vertrauen der Kunden und die Konversionsrate zu erhöhen und die Kaufentscheidungen der Kunden besser zu unterstützen. "Seit dem Start von Buy with Prime arbeiten wir eng mit unseren Händlern zusammen und freuen uns sehr, dass das Programm bisher so beeindruckende Ergebnisse erzielt hat," so das Unternehmen.

Verfügbarkeit erweitern

Seit dem Start im April 2022 war "Buy with Prime" für Händler nur auf Einladung verfügbar. Ab dem 31. Januar 2023 soll sich dies jedoch ändern. "Wir sind begeistert, wie 'Buy with Prime' den Händlern bisher zum Erfolg verholfen hat, und wir stehen erst am Anfang. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass 'Buy with Prime' ab dem 31. Januar für alle berechtigten Händler in den USA verfügbar sein wird," so Amazon. Darüber, ob die Funktion auch außerhalb der USA Anwendung finden soll, ist derzeit nichts bekannt. Ob für "Prime-Mitglieder" der Service also auch in Zukunft hierzulande verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

