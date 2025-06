Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag stärker

So entwickelt sich Amazon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 216,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 216,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 215,04 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 870.500 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 12,15 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,29 USD.

Amazon veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,19 USD je Aktie aus.

