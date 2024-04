Vergleich

In diesen Ländern ist das Internet am schnellsten

29.04.24 03:51 Uhr

Das mobile Internet in Deutschland lässt vielerorts zu wünschen übrig. Doch wie unbefriedigend die Internetgeschwindigkeit in Deutschland tatsächlich ist, zeigt sich an der Platzierung im folgenden Ranking.

Werbung

Das Analyseunternehmen Ookla beschäftigt sich mit den Ergebnissen von Speedtests, welche die Internetgeschwindigkeit überprüfen. Im folgenden Ranking werden zehn Länder vorgestellt, die mit dem schnellsten Mobilfunknetz prahlen können. Die zehn Länder mit dem schnellsten mobilen Internet Platz 11: Das Ranking Basierend auf den Ergebnissen des Speedtest Global Index erstellte das Unternehmen Ookla Market Reports eine Liste der Länder mit dem schnellsten mobilen Internet des Jahres 2023. Während es nicht nur ein Nachbar Deutschlands unter die besten Zehn geschafft hat, kann sich die Bundesrepublik nicht einmal unter die Top 40 schmuggeln. Beim Festnetz-Breitband sieht die Lage noch schlechter aus. Dort befindet sich Deutschland auf dem 51. Platz. Welche Länder es unter die Top Ten mit dem schnellsten Mobilfunknetzgeschafft haben zeigt dieses Ranking. Stand der Daten ist der 16. Januar 2024. Quelle: Ookla, Bild: shutter_m / istockphoto Platz 10: Saudi-Arabien Auf Platz 10 befindet sich mit einer Download-Geschwindigkeit von 121 Megabit pro Sekunde (Mbps) die Monarchie Saudi-Arabien. Somit stellt weder das Streaming von Filmen noch das Laden von Webseiten eine große Herausforderung dar. Der Ping, also die Reaktionszeit der Verbindung, kann mit 27 Millisekunden (ms) wenig überzeugen. Genauso präsentiert sich die Upload-Geschwindigkeit, die es beispielsweise zum Senden großer E-Mails braucht. Nur rund 14,72 Mbps können vom eigenen Gerät aus versendet werden. Quelle: Ookla, Bild: KhaledSaad001 / Shutterstock.com Platz 9: Niederlande Sowohl der Ping (21 ms) als auch die Download-Geschwindigkeit (131,39 Mbps) weisen bei Deutschlands Nachbarn bessere Werte auf - somit positioniert sich die Niederlande auf dem neunten Platz. Gleiches gilt für die Upload-Geschwindigkeit des Landes: Mit 18,09 Mbps liegt sie über den Werten Saudi-Arabiens. Quelle: Ookla, Bild: jan kranendonk / Shutterstock.com Platz 8: Island Dank eines kleinen Vorsprungs in der Download-Geschwindigkeit kann sich Island den achten Platz sichern: durchschnittlich 138,53 Mbps stehen hier zur Verfügung. Der Ping sticht mit 18 ms im Gegensatz zur Upload-Geschwindigkeit (16,40 Mbps) heraus. Geht es um das Festnetz-Breitband befindet sich Island sogar auf dem sechsten Platz. Quelle: Ookla, Bild: Annamartha / pixelio.de Platz 7: Südkorea Ebenfalls mit einer leicht besseren Download-Geschwindigkeit von 140,48 Mbps kann sich Südkorea unter die Top Zehn schleichen. Dabei wurde die schnellste durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 192,67 Mbps durch das Unternehmen SK Telecom geliefert. Nichtsdestotrotz muss sich die Republik Korea, wie das Land in Deutschland offiziell heißt, mit dem bislang größten Ping des Rankings rumschlagen: Ganze 28 ms dauert es hier, bis das Gerät eine Antwort auf eine Anfrage erhält. Die Upload-Geschwindigkeit beträgt 16,88 Mbps. Quelle: Ookla, Bild: swissmacky / Shutterstock.com Platz 6: Norwegen Mit einer Download-Geschwindigkeit von 146,20 Mbps befindet sich Norwegen auf dem sechsten Platz. Ebenso wie bei Saudi-Arabien liegt die Upload-Geschwindigkeit bei 21,77 Mbps. Der Ping liegt mit 24 ms nicht in einem besseren Bereich als bei den Ländern zuvor. Quelle: Ookla, Bild: Ragnar Singsaas/Getty Images Platz 5: Dänemark Auf dem fünften Platz befindet sich ein weiterer Nachbar Deutschlands: Dänemark. Mit einer durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von 152,42 Mbps und einer Upload-Geschwindigkeit von 20,05 Mbps kann das Land punkten. Die höchste Download-Geschwindigkeit (163,41 Mbps) konnte durch das finnische Unternehmen Telia angeboten werden. Darüber hinaus zeugt der Ping mit 18 ms von einer der kürzesten Reaktionszeiten des Rankings. Quelle: Ookla, Bild: Windrose / pixelio.de Platz 4: China Mit rund 160,14 Mbps Download-Geschwindigkeit kann sich China erneut den vierten Platz sichern. Das Unternehmen China Broadnet konnte sogar durchschnittlich 248,77 Mbps zur Verfügung stellen. Einen ebenfalls großen Vorsprung kann die Volksrepublik in der Upload-Geschwindigkeit (27,66 Mbps) verzeichnen. Lediglich der Ping lässt mit 27 ms zu wünschen übrig. Geht es um das Festnetz-Breitband so befindet sich China auf dem fünften Platz. Quelle: Ookla, Bild: leungchopan / Shutterstock.com Platz 3: Kuwait Den dritten Platz belegt wiederholt das Emirat Kuwait mit einer Download-Geschwindigkeit von stolzen 183,83 Mbps. Die Upload-Geschwindigkeit (22,76 Mbps) und der Ping (18 ms) lassen sich ebenfalls sehen. Quelle: Ookla, Bild: Jiri Flogel / Shutterstock.com Platz 2: Katar Auch auf Platz zwei befindet sich ein Emirat in Vorderasien. Katar verfügt über eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von unglaublichen 244,44 Mbps. Auch die Upload-Geschwindigkeit ist mit 26,55 Mbps herausragend. Der Ping ist mit 19 ms unter den schnelleren Reaktionszeiten einzusortieren. Quelle: Ookla, Bild: Sven Hansche / Shutterstock.com Platz 1: Vereinigte Arabische Emirate Die Nummer eins des Ranking befindet sich ebenfalls in Vorderasien und ist mit einer ungeschlagenen Download-Geschwindigkeit von 303,21 Mbps unangefochtener Sieger des Rankings. Zum Vergleich: Deutschland besitzt eine Download-Geschwindigkeit von 57,41 Mbps. Darüber hinaus verfügen die Vereinigten Arabischen Emirate über einen Ping von 19 ms und eine Upload-Geschwindigkeit von 28,38 Mbps. Die beeindruckenden Werte sorgen dafür, dass sich der Staat als Land mit dem schnellsten Internet bezeichnen darf - zumindest im Bereich des mobilen Internets. Geht es um das Festnetz-Breitband, belegt das Land lediglich Platz sieben. Quelle: Ookla, Bild: em_concepts / Shutterstock.com

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sk Telecom Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sk Telecom Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Minerva Studio / Shutterstock.com, Lichtmeister / Shutterstock.com