Viele Faktoren wichtig

Bei der Überlegung, in Immobilien zu investieren, spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Besonders wichtig ist jedoch die Bestimmung der Wirtschaftlichkeit, die unter anderem durch den Cashflow berechnet werden kann.

Was sagt der Cashflow aus?

Generell stellt der Cashflow eine Messgröße aus der Betriebswirtschaft dar, die die Finanzen eines Unternehmens widerspiegelt. Einfach gesagt ist es der Strom aller Gelder, also Einnahmen sowie Ausgaben. Bleibt am Ende des Monats ein Überschuss bestehen, liegt ein positiver Cashflow vor.

Inzwischen findet diese Kennzahl auch immer häufiger Anwendung bei der Bewertung von Immobilieninvestments. Denn durch clevere Investitionen ist es möglich, dass sich die Objekte bereits nach kürzester Zeit selbst tragen. Informiert man sich also ausgiebig und beweist ein sicheres Händchen bei der Suche nach passenden Immobilien, können diese in Zukunft eine attraktive passive Einnahmequelle darstellen.

Bestimmung des Cashflows

Um den "Geldfluss" zu bestimmen werden zunächst laufende Einnahmen, Ausgaben, Steuerzahlungen oder -vorteile sowie mögliche Tilgungen eines Darlehens ermittelt und anschließend verglichen. Dazu wird eine Tabelle mit zwei Spalten erstellt: Auf der einen Seite werden sämtliche Einnahmen aufgelistet, die das Objekt erwirtschaftet, die andere Spalte beinhaltet laufende Kosten und andere Ausgaben. Dann wird die Differenz aus den beiden Spalten gebildet, indem man die Summe der Ausgaben von der Summe der Einnahmen abzieht. Ist das Ergebnis positiv, liegt ein Überschuss, also ein positiver Cashflow vor.

Bei einem positiven Cashflow bleibt am Ende des Monats nach Begleichung der Kosten noch Geld übrig, das anschließend in ein neues Objekt investiert werden kann. Die Immobilie trägt sich also selbst.

Neben der Relevanz für die eigenen Investitionsentscheidungen stellt der Cashflow auch eine nicht zu vernachlässigende Größe bei Gesprächen mit der Bank dar. Bankberater, die einen Kredit für eine Immobilie genehmigen sollen, wollen über die weitere Finanzierung informiert sein. Ein erwarteter positiver Cashflow kann dabei ein entscheidendes Argument sein.

Redaktion finanzen.net