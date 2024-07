Heute im Fokus

Air France erwartet Umsatzrückgang wegen Olympia. Air Liquide vereinfacht Konzernstruktur. JPMorgan und Morgan Stanley mit Aktienrückkauf. Google erwirbt Anteile an BlackRock-Solarfirma New Green Power. Bombe bei Tesla-Werk in Grünheide erfolgreich gesprengt. Porsche-Verbot: VW schränkt mögliche Dienstfahrzeuge für Führungskräfte ein. BVB verliert Leihspieler Maatsen bereits wieder.