Jobangebot bewerten

Bei der Bewertung eines neuen Jobangebots sind neben der Tätigkeit und dem Gehalt auch noch andere Aspekte entscheidend. Darauf sollten Arbeitnehmer noch achten.

Gehalt und Zusatzleistungen

Zuerst sollte das angebotene Gehalt mit den eigenen finanziellen Anforderungen verglichen und gegebenenfalls nachverhandelt werden. Laut Indeed sind neben dem Grundgehalt auch die zusätzlichen Leistungen wie Rentenpläne, Aktienoptionen und Gesundheitsversicherungen bei der Jobauswahl zu berücksichtigen. Die Arbeitsstunden und der Pendelweg zum Arbeitsplatz sollten laut Indeed ebenfalls in die Überlegung mit einfließen, da sie die Work-Life-Balance und das tägliche Wohlbefinden beeinflussen können. Arbeitsanforderungen außerhalb der regulären Arbeitszeiten und die Auswirkungen auf das eigene Familienleben sollten laut Indeed ebenfalls in Betracht gezogen werden. Bei der Auswahl sollte man auch darauf achten, dass der individuelle Arbeitsstil mit der angebotenen Stelle übereinstimmt. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Stelle sollten sowohl herausfordernd als auch interessant sein, da sie sonst schnell langweilig werden können.

Karrierechancen, Unternehmenskultur, finanzielle Lage des Unternehmens

Die langfristigen Karrieremöglichkeiten bei dem potenziellen Arbeitgeber und in der Branche sollten laut Indeed ebenfalls eine hervorgehobene Rolle spielen. Auch die Unternehmenskultur und das Verhältnis zu zukünftigen Kollegen und Vorgesetzten sind für ein positives Arbeitsumfeld wichtig, so Indeed weiter. Darüber hinaus spielen Networking-Möglichkeiten eine Rolle, da sie sowohl beruflich als auch persönlich von Vorteil sein könnten. Ebenso sollte die finanzielle Stabilität des Unternehmens berücksichtigt werden, da sie laut Indeed Aufschluss über die eigene Jobsicherheit gibt. Hierbei kann man, insbesondere wenn es sich um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, auch mal einen Blick auf die Geschäftszahlen werfen, um einen Eindruck von der finanziellen Lage des Unternehmens zu bekommen.

Bewertungsportale bieten Einblick

Laut einer Studie von Randstad Deutschland zum Thema New Work betrachten etwa 70 Prozent der Befragten die Sicherheit des Arbeitsplatzes als wesentliches Kriterium bei der Auswahl des Arbeitgebers. Ein attraktives Gehalt und Sozialleistungen sowie eine angenehme Arbeitsumgebung sind für 67 Prozent beziehungsweise 63 Prozent der Befragten ebenfalls entscheidende Faktoren. Da man als Außenstehender oftmals nur schwer den zukünftigen Arbeitgeber einschätzen kann, kann es sich lohnen, auf Karriereseiten wie Glassdoor nach Bewertungen von ehemaligen Angestellten zu schauen. Laut einem Ranking des Portals, welches auf dem Feedback von Mitarbeitern beruht, ist der beste Arbeitgeber 2023 in Deutschland die Unternehmensberatung McKinsey & Company.

