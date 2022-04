Dank dem Alleskönner Kreditkarte bei der Urlaubsreise Geld sparen

Kreditkarte im Urlaub

Kreditkarten sind im Alltag nicht mehr wegzudenken, ob es um bargeldloses Bezahlen im Supermarkt oder Bestellvorgänge im Internet geht. Aber das volle Potential einer Kreditkarte lässt sich vor allem auf Reisen ausschöpfen.

Selbst wer nicht überdurchschnittlich viel verreist, kann dank der Kreditkarte Geld sparen und Vorteile genießen, so "Check24". Die Ausmaße der Prämien und Services sind dabei von der individuellen Kreditkarte abhängig, dennoch gelten einige der Leistungen für die meisten Karten.

So ist kostenloses Bezahlen im In- und Ausland mittlerweile Standard, auch in Nicht-Euro-Ländern wird diese Leistung von vielen Anbietern bereitgestellt. Aber auch kostengünstiges Abheben von Bargeld ist bei jeder Kreditkarte eine wichtige Charakteristik.

Zudem bürgt das Zahlen mit Kreditkarten im Ausland heutzutage nur ein kleines Risiko. Zum Einen ist der Karteninhaber bei Diebstahl bis zu einem gewissen Geldbetrag versichert, zum Anderen erkennen die modernen Sicherheitssysteme der Anbieter in den meisten Fällen, wenn versucht wurde die Kreditkarte zu manipulieren.

Der Alleskönner

Doch schon bei der Buchung der Urlaubsreise bietet die Kreditkarte Sicherheit und Vorteile. So kann man bei nicht erfüllter Leistung des Reiseunternehmens relativ leicht die Kosten über den Kreditkartenanbieter zurückfordern.

Zusätzlich gewähren Kartenanbieter in Zusammenarbeit mit einigen Reiseportalen Gutscheine beziehungsweise Rabattcodes, mit welchen sich die Urlaubsbuchung günstiger als mit anderen Zahlungsmöglichkeiten gestaltet.

Jene Rabattaktionen stehen bei vielen Kartenanbietern sogar für Mietwagen und Shuttleservices zur Verfügung. Hier kann der Urlauber profitieren, wenn er bereits im Vorfeld eine der Leistungen bucht.

Wer des Öfteren Langstreckenflüge bucht oder lange Umsteigezeiten überbrücken muss, hat womöglich schon das ein oder andere Mal die Annehmlichkeiten der Lounge einer Fluggesellschaft genossen. Hier lässt sich die Zeit bequem und mit gewissen Vorteilen absitzen. Die Kreditkarte kann in solch einem Fall als Eintrittskarte dienen.

Versichert über den Kartenanbieter

Während Reisen bieten Kreditkarte neben dem kostenlosen Bezahlen in Fremdwährung noch weitere Vorteile, wie "Travelbook" erklärt. Schon im Flugzeug lässt sich indirekt Geld sparen, kooperiert die gewählte Fluggesellschaft mit dem Kreditkartenanbieter, lassen sich auf diesem Weg Flugmeilen sammeln, welche sich bei weiteren Flugbuchungen mit der gleichen Gesellschaft verrechnen lassen, dementsprechend lässt sich der nächste Flug kostengünstiger buchen.

Zudem unterliegen den meisten Kreditkarten verschiedene Versicherungsleistungen, so sind Reiserücktrittsversicherungen, Unfall- und Krankenversicherung während der Reise und Kfz-Versicherungen für Mietwagen inbegriffen.

Dementsprechend regelt der Kreditkartenanbieter beispielsweise den Rücktransport bei körperlichen Schäden oder den stationären Aufenthalt im Krankenhaus.

Aber auch das Reisegepäck wird von vielen Kreditkartenanbietern versichert, Kosten für etwaige neue Kleidungs- und Gepäckstücke werden in vielen Fällen erstattet.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

