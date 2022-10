Innovative App zum Wasser sparen: Hackathon-Team erhält Auszeichnung von Wassertechnologieunternehmen Xylem

Bei der HackZurich treten seit 2014 jedes Jahr Hunderte junge Hackerinnen und Hacker aus der ganzen Welt gegeneinander an: Sie haben 48 Stunden Zeit für die Entwicklung eines innovativen Programms. 2022 ging der erste Preis an das Team GridGuard, das eine Lösung zur Schadensbegrenzung bei einem Blackout eingereicht hat. Insgesamt gab es bei dem Event Mitte September 1.300 Teilnehmende, davon 500 vor Ort. Von den Sponsoren der HackZurich wurden jedoch auch andere Teams mit ihren Erfindungen ausgezeichnet. So hat der HackZurich-Partner Xylem die diesjährigen Teilnehmenden dazu aufgefordert, die Probleme der globalen Wasserversorgung zu lösen.

WatApp entwickelt eine Social Gaming-App zum Wassersparen

Gewinner der "Xylem Water Challenge" war das Team WatApp mit einer Social Gaming-App, die das Bewusstsein für Wasserverschwendung stärken und potenziellen Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen soll, nachhaltiger zu handeln. In der App gibt es Tipps zum Wassersparen im Allgemeinen und personalisiert in Anlehnung an den Standort der Nutzerin oder des Nutzers. Außerdem können die Nutzerinnen und Nutzer didaktische Spiele spielen, bei denen sie für wassersparende Maßnahmen im echten Leben virtuell belohnt werden. Ihre Ergebnisse können sie dann im Freundeskreis teilen, was den Spaßfaktor erhöhen soll.

In der Pressemitteilung zur diesjährigen Auszeichnung zitiert Xylem Konstantinos Samaras-Tsakiris vom WatApp-Team: "Ich hätte nie gedacht, wie viel Wasser in die Entwicklung von Konsumgütern fließt [und wie viel indirekten Wasserverbrauch es gibt]. Wenn wir mehr Menschen für einen nachhaltigeren Wasserverbrauch sensibilisieren können, können wir wirklich etwas bewirken."

2022 gab es in Europa die schlimmste Dürre seit 500 Jahren

Die Pressemitteilung zitiert auch den Chef von Xylem Europa Hayati Yarkadas, der über die Wasserkrise in Europa spricht: "In diesem Jahr gab es in Europa die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Nie wurde deutlicher, wie dringend wir neue innovative, digitale Lösungen zur Verbesserung der Wassernachhaltigkeit entwickeln müssen. Die Teilnehmenden der jährlichen Xylem Water Challenge sind inspirierende Vorbilder für das Potenzial der nächsten Entwicklergeneration."

Entstanden ist die Kooperation mit der HackZurich im Rahmen des Xylem Ignite Programs, mit dem das Wassertechnologieunternehmen auf globaler Ebene Studierende dazu animieren will, über Wasser und nachhaltige Problemlösungen nachzudenken.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xylem Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xylem Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xylem Inc.

Bildquellen: BeeBright / Shutterstock.com