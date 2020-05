Frauen müssen höhere Kreditzinsen zahlen

Frauen zahlen höhere Zinsen

Aus einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox geht hervor, dass Frauen in vielen Fällen nicht nur weniger Gehalt als Männer erhalten, sondern durchschnittlich auch Kredite zu deutlich schlechteren Konditionen. Denn während 66 Prozent der untersuchten Männer für ihren Kredit weniger als 3,5 Prozent Zinsen zahlen, beläuft sich dieser Anteil bei Frauen auf nur 54 Prozent. Hinzu kommt, dass sich in vielen Fällen auch der genehmigte Kreditrahmen erheblich unterscheidet. So erhalten Frauen laut Verivox im Schnitt einen Kredit in Höhe von 13.419 Euro genehmigt, während Männer durchschnittlich 16.645 Euro bekommen. Hinzu kommt, dass Frauen seltener überhaupt einen Kredit von einer Bank genehmigt bekommen. Die Annahmequote der Kreditinstitute liegt bei Anfragen von Frauen bei 69 Prozent, während sich die Quote bei Männern auf 75 Prozent beläuft.

Gehaltsunterschiede als Begründung

Ausschlaggebender Grund dafür sind die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich auch in der Studie widerspiegeln. Demnach verfügen die Frauen, die 2019 über Verivox einen Kredit abgeschlossen haben, im Schnitt über ein Nettoeinkommen von monatlich 1.947 Euro. Die Männer hingegen können ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 2.584 Euro vorweisen. Damit verdienen die Frauen 637 Euro, also rund 25 Prozent weniger als männliche Kreditnehmer. Die Gründe dafür können bei Faktoren, wie häufiger Teilzeitbeschäftigungen und Anstellungen in Branchen mit einem niedrigeren Lohnniveau liegen. Die Folgen sieht man in der Studie, denn wer weniger verdient, kann dementsprechend auch nur niedrigere Kredite aufnehmen und so entstehen Darlehenssummen bei Frauen die im Schnitt über 3.200 Euro niedriger sind, als bei Männern.

Tipps für bessere Konditionen

Trotz ungleicher Bezahlung gibt es die Möglichkeit für Frauen, ebenfalls Kredite zu günstigere Konditionen zu erhalten. Dabei ist besonders ein umfassender Anbietervergleich wichtig, denn auch dort gibt es geschlechtsunabhängig gravierende Unterschiede. Eine weitere Möglichkeit ist es, gemeinsam mit einer anderen Person einen Kredit zu beantragen, um auf diesem Weg günstigere Konditionen zu gewährleisten. Einen Kredit gemeinsam aufnehmen können dabei nicht nur Ehe- und Lebenspartner, sondern auch Familienangehörige oder Freunde kommen dafür in Frage.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Konstantin Chagin / Shutterstock.com