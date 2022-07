Warum regelmäßige Weiterbildungen so wichtig sind

Weiterbildung lohnt sich

Berufstätige sollten sich immer wieder die Frage stellen, ob eine Weiterbildung in bestimmten Bereichen sinnvoll ist. Mit neuen Kompetenzen und dem Ausbau bereits vorhandener Fähigkeiten kann man sein eigenes Profil erweitern und die beruflichen Perspektiven verbessern. Wie die Fernschule SGD erklärt, profitiert von einer Weiterbildung nicht nur der Arbeitnehmer selbst, sondern auch der Arbeitgeber, der so die - oft mit hohen Kosten verbundene - Anwerbung externer Fachkräfte vermeiden kann. Für Angestellte sind Weiterbildungen quasi eine Notwendigkeit, da Defizite gerade im Bereich moderner Technologien und Abläufe im Unternehmen nicht gern gesehen werden und auch zu einem schlechteren Gehalt führen können.

Es existiert ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten in vielen verschiedenen Varianten. Diese werden auch von immer mehr Arbeitnehmern angenommen, um den eigenen Wert für das Unternehmen zu erhöhen und sich in Gehaltsverhandlungen gute Argumente zu sichern. Denn wie das Magazin bigKarriere erklärt, steigern Weiterbildungen nicht nur das Selbstbewusstsein im Beruf, sondern erhöhen auch die Chancen, ein besseres Gehalt auszuhandeln. Einer Umfrage des ILS Instituts für Lernsysteme zufolge haben 80 Prozent der Menschen mit Weiterbildungserfahrung das Gefühl, kompetenter und selbstbewusster in ihrem Beruf zu sein. Ganze 45 Prozent konnten direkt nach einer Fortbildung eine höhere Position in ihrem Unternehmen ergattern.

Die Vorteile sind vielfältig

SGD zufolge sollten Weiterbildungen möglichst so gestaltet sein, dass Berufstätige sie parallel zu ihrem Job absolvieren können - nur so könne sichergestellt werden, dass keine Gehaltszahlungen ausfallen. Dies bringt natürlich die Herausforderung mit sich, Beruf und Bildungsangebot gleichzeitig wahrzunehmen, was zu Stress und Zeitdruck führen kann. Um die Vorteile einer Weiterbildung optimal nutzen zu können, sollte man darauf achten, sich ein auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot auszusuchen.

Zu den Vorteilen gehört unter anderem die Verbesserung der persönlichen Perspektive im Beruf, denn wer sich darum bemüht, regelmäßig aktuelles Wissen zu erwerben, macht sich für den Arbeitgeber immer weniger verzichtbar. Außerdem sind natürlich die bereits erwähnten verbesserten Aufstiegschancen zu nennen, da gezielte Weiterbildungen nicht nur die eigene Position im Unternehmen stärken, sondern auch den Weg in neue Aufgabengebiete öffnen können. Nicht zu vergessen ist auch der simple Umstand, dass man sich den Berufsalltag mit Weiterbildungen viel spannender machen kann, da sich mehr und vielfältigere berufliche Wege auftun, wenn man sich auf mehr Bereichen besser auskennt. Durch Weiterbildungen erhöht sich zudem die Chance, mehr Verantwortung und Gestaltungseinfluss in Projekten zu bekommen.

Diese Möglichkeiten gibt es

Die Möglichkeit, sich im Job weiterzubilden, gibt es in den verschiedensten Berufsfeldern. Exzellente Aufstiegschancen bieten sich insbesondere in Bereichen, in denen es keine geschützten Berufsbezeichnungen gibt. Die SGD nennt gleich eine ganze Reihe von Berufen, in denen man ganz besonders von Weiterbildungen profitieren kann.

So kann einem beispielsweise im Immobilienbereich eine Fortbildung zum Immobilienmakler oder zum Immobilienfachwirt IHK sehr gute Berufsaussichten verschaffen. Für Handwerker, Architekten und Ingenieure bietet es sich an, sich zum Energieberater weiterzubilden. Wer im Kommunikationsbereich arbeitet, mag eine Weiterbildung zum Social-Media-Manger oder Online-Redakteur spannend finden, da beide Berufe sehr attraktive und spannende Tätigkeiten mit sich bringen. Mitarbeiter aus dem Personalbereich könnten in Erwägung ziehen, sich beispielsweise zum Mentaltrainer fortzubilden. Natürlich gibt es auch gerade im technischen Bereich hervorragende Angebote, sowohl in den Berufsfeldern Maschinenbau und Elektrotechnik als auch bei Robotik und IT. Die Möglichkeiten sind also vielfältig und in den meisten Branchen zur Genüge vorhanden, es gilt lediglich, sich das am besten auf die persönliche Situation zugeschnittene Angebot herauszusuchen.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jacob Lund / Shutterstock.com