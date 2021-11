Versicherungen für Singles - was braucht man wirklich

Privat­haft­pflicht­ver­si­che­rung

Die wohl wichtigste Versicherung ist die Privathaftpflicht, die unbedingt jeder abschließen sollte. Die Privathaftpflichtversicherung schützt Sie vor den Kosten von jeglichen fahrlässigen oder unabsichtlichen Schäden, die Sie verursachen könnten. So werden Schäden wie beispielsweise eine kaputte Fensterscheibe von der Versicherung gezahlt. Ohne Versicherung müssten Sie für selbstverschuldete Schäden selbst aufkommen. Ein anderer Fall ist es jedoch, wenn es sich um Personenschäden in Form von Verletzungen und Todesfällen handelt, denn wenn es sich nicht um einen Sachschaden handelt, kann es für den Verursacher trotz Versicherung sehr teuer werden. Kosten wie medizinische Betreuung oder eine therapeutische Behandlung können von der Krankenkasse zurückgefordert werden und im schlimmsten Fall muss der Unfallverursacher Schmerzensgeld oder eine lebenslange Rente an den Geschädigten zahlen. Damit der Versicherungsschutz ausreicht, empfiehlt Stiftung Warentest für die Privathaftpflichtversicherung eine Deckungssumme von mindestens 10 Millionen Euro.

Kranken- und Pfle­ge­ver­si­che­rung

Im Gegensatz zur freiwilligen Privathaftpflichtversicherung, ist es in Deutschland gesetzlich Pflicht, eine gesetzliche oder private Krankenversicherung abzuschließen. Ohne eine entsprechende Versicherung wird man hierzulande nur in akuten Notfällen behandelt. Ob die gesetzliche oder private Versicherungsform gewählt wird, hängt von der jeweiligen Situation und Anstellung ab. Während bei der privaten Krankenversicherung der Schwerpunkt auf dem individuellen Risiko liegt, bemisst sich der Beitrag bei der gesetzlichen allein nach dem Einkommen und eventueller Zusatzbeiträge. Seit 1995 gehört die Pflegeversicherung ebenfalls zu den Pflichtversicherungen. Alle Alleinstehenden mit einer gesetzlichen Krankenversicherung haben diese Versicherung jedoch bereits automatisch mit abgeschlossen. Nur Privatversicherte stehen in der Pflicht, selbstständig noch zusätzlich eine private Pflegeversicherung abzuschließen. In beiden Fällen zahlen allerdings kinderlose Singles mehr als Alleinerziehende oder Alleinstehende mit erwachsenen Kindern.

Berufs­un­fä­hig­keits­ver­si­che­rung

Neben den gesetzlich verpflichtenden Versicherungen, gibt es zusätzliche Policen, die eine essentielle Absicherung darstellen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine von ihnen und sorgt infolge eines Unfalls dafür, die Existenz zu sichern. Denn im Falle einer Erkrankung für längere Zeit oder einer dauerhaften Berufsunfähigkeit, reicht oftmals die gesetzliche Erwerbsminderungsrente nicht aus, um die Lebenshaltungskosten ausreichend abzudecken oder den gewohnten Lebensstandard dauerhaft zu halten. Zudem ist sie an bestimmte Bedingungen geknüpft, zum Beispiel daran, wie lange Sie pro Tag überhaupt arbeiten können. Daher zählt die Berufsunfähigkeitsversicherung zu den wichtigsten Zusatzversicherungen und das besonders für Alleinstehende, die ihren Lebensunterhalt alleine bestreiten. Unterschiedliche Gründe können zur Berufsunfähigkeit führen, wie Unfälle, Krebs, Herz- und Gefäßerkrankungen oder diverse körperliche Einschränkungen. Insbesondere für jüngere und selbstständige Singles ist diese Versicherung essentiell, da für sie der gesetzliche Schutz nicht oder noch nicht gilt.

Haus­rat­ver­si­che­rung

Ebenfalls eine wichtige und sinnvolle Police ist die Hausratversicherung, denn auch in einer Single-Wohnung sammelt sich wertvoller Hausrat an. Von teurer Elektronik, über geerbte Antiquitäten, bis hin zu wertvoller Dekoration, ist mit dieser Versicherung im Schadensfall einiges abgedeckt. Diese Versicherung ersetzt in Ihrem Haushalt die Kosten für die Wiederbeschaffung Ihres Eigentums, wenn es durch Blitz, Sturm, Hagel, Leitungswasser oder Brand beschädigt oder zerstört wurde. Schäden verursacht durch Einbruchdiebstahl und Vandalismus werden auch abgedeckt. Oft lässt sich die Versicherung um einen Fahrrad-Diebstahlschutz oder Schutz vor Elementarschäden wie eine Überschwemmung erweitern.

