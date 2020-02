Trump-Wetten: Hier kann man auf den Wahrheitsgehalt von Donald Trumps Ansprachen wetten

Glücksspieler können auf Trump-Reden wetten

Neben den gängigen Sport- und Pferderennwetten können Glücksspieler auch politische Wetten abgeben - das beinhaltet auch die Ansprachen von Politkern. Besonders in den Fokus der Wettbüros ist dabei US-Präsident Donald Trump gerückt, gerade in den USA erfreuen sich Trump-Wetten großer Beliebtheit.

Darauf wird hauptsächlich gewettet

Speziell für den US-Präsidenten gibt es Über/Unter-Wetten, die darauf abzielen, wie viele unwahre Aussagen in einer Trump-Rede zu finden sind. Andere Wettanbieter konzentrieren sich eher darauf, ob Trump bestimmte Namen oder Themen erwähnt. Sogenannte Fact-Checker kontrollieren dann nebenbei den Wahrheitsgehalt von Trumps Aussagen und notieren, wie oft er einen Namen ausspricht.

Ein Buchmacher verliert über eine Million mit Trump-Wetten

Ein Buchmacher, der sich den Hype um Trump schon seit längerem zunutze machte, ist BookMaker.eu, einer der fünf beliebtesten Online-Buchmacher für US-Spieler. BookMaker.eu kam kürzlich in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er mit Trump-Wetten bereits mehr als eine Million US-Dollar verloren hat. So verlor der Online-Buchmacher beispielsweise 276.424 US-Dollar bei einer Über/Unter-Wette im Januar 2019, wie casino.org berichtete. Damals konnten Leute darauf wetten, ob Trump in seiner zehn-minütigen Ansprache mehr als 3,5 Mal lügen würde. Die Quote lag bei Wetten für über 3,5 Mal bei 1,69. Die Wette schlug große Wellen, da eine Wette über die letzten Jahre selten so unausgeglichen ausgefallen war. Rund 92 Prozent wetteten, dass Trump öfter als 3,5 Mal lügen würde und lagen richtig. BookMaker.eu musste daraufhin die erwähnten 276.424 US-Dollar an die Gewinner auszahlen.

Trumps Amtserhebungsverfahren wird zum Wettgeschäft

Die letzten Wochen folgten weitere große Trump-Ereignisse, welche die Wetten in die Höhe trieben. Am 03.02.2020 wurden die entscheidenden Schlussargumente in Trumps Amtsenthebungsverfahren hervorgebracht, danach hielt Trump seine jährliche Rede zur Lage der Nation, die State of Union Address. Später beschloss der Senat in einem knappen Verfahren Trumps Freispruch. Verschiedene Buchmacher, so zum Beispiel Betfair, BetOnline, PredictIt und viele mehr, boten Wetten zu diesen Ereignissen an. Bei BookMaker.eu oder dem Deutschen Buchmacher wettanbieter.de gibt es beispielsweise schon jetzt wieder Wetten für die nächsten US-Wahlen.

