Wohlbefinden

Fühlt man sich müde, gibt es einige Tricks, mit denen man sich schnell wacher fühlen kann. Allerdings sollte man im Kopf behalten, dass es keinen Ersatz für einen ausreichenden und erholsamen Schlaf gibt.

80 Prozent der Deutschen schlafen zu wenig

Schlaf ist sehr wichtig und kann die Lebensqualität maßgeblich beeinflussen. Viel Stress kann die Schlafqualität deutlich verschlechtern, was wiederum zu mehr Stress führen kann. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid schlafen 80 Prozent der deutschen Bevölkerung zu wenig. Laut GEO leisten 40 Prozent der Deutschen Schichtarbeit, was ausreichenden Schlaf besonders schwer macht. Zur Folge fühlen sich viele unausgeglichen und müde. Sollte man schlecht geschlafen haben oder sich müde fühlen, gibt es ein paar Wege, mit denen man das Müdigkeitsgefühl reduzieren kann.

Kalte Dusche

Eine kalte Dusche bzw. Wechseldusche hat viele gesundheitliche Vorteile. Unter anderem erhöht das kalte Wasser den Blutdruck und öffnet die Blutgefäße. Studien belegen auch, dass kaltes Wasser das Immunsystem fördert und Stress lindern kann. In jedem Fall bringt eine kalte Dusche am Morgen den Körper auf Touren und hilft dabei aufzuwachen. Es lohnt sich also, den inneren Schweinehund zu überwinden.

Gesunde Ernährung

Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim allgemeinen Müdigkeitsgefühl. Der Spruch "du bist, was du isst" kommt nicht von ungefähr. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung versorgt den Körper mit den notwendigen Nährstoffen, um Energie zu produzieren. Fühlt man sich schon müde, sollte man eher auf das üppige Mittagsschnitzel verzichten und eher leicht verdauliche Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu sich nehmen.

Bewegung

Bewegung kann eine effektive Methode sein, um Müdigkeit zu bekämpfen. Durch körperliche Aktivität wird die Durchblutung gesteigert und die Sauerstoffversorgung verbessert, was zu einem erhöhten Wachheitsgefühl führen kann. Ein kurzer Mittagsspaziergang, Stretching-Übungen in der Mittagspause oder leichte Trainingseinheiten am Morgen können bereits erfrischend wirken.

Koffein

Koffein kann vorübergehend Müdigkeit bekämpfen, da es die Wachheit und Konzentration steigert. Koffein sollte aber eher als kurzfristige Alternative zu den vorherigen genannten Methoden gesehen werden. Kaffee, Tee oder Energy-Drinks können kurzfristig helfen, sollten jedoch mit Bedacht konsumiert werden, da zu viel Koffein bei manchen Personen dazu führen kann, dass sich Schlafprobleme entwickeln.

Redaktion finanzen.net