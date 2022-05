Weltweiter Vergleich: In diesen 20 Ländern sind die Mieten am höchsten

Platz 21: Das Ranking

Wo ist Wohnen zur Miete am teuersten? In diesem Ranking werden die 20 Länder mit den teuersten Durchschnittsmieten weltweit vorgestellt. Dafür wurden die Mietpreise in New York City als Anhaltspunkt (Index-Wert: 100,00) festgelegt. Hat ein Land also einen Index-Wert von 50,00, sind die Mieten dort genau halb so teuer wie in New York City. Als Quelle wurde Numbeo herangezogen, Stand des Rankings ist Frühjahr 2022.

Quelle: Numbeo, finanzen.net, Bild: Ufuk ZIVANA