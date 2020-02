Schnelle Kundenabwicklung: So spart Aldi an der Kasse Zeit

Die schnellsten Kassierer arbeiten bei Aldi

Wer bei Aldi einkauft, wird selbst bereits zu spüren bekommen haben, dass der Kassierer oder die Kassiererin teilweise die Artikel schneller scannt, als man als Kunde mit dem Verstauen hinterherkommt. Wie das Newsportal Watson berichtet, gibt es für die extrem schnelle Kundenabwicklung des Discounters einen triftigen Grund. Die Mitarbeiter bei Aldi Süd und Nord sollen regelrecht dazu gedrängt werden, so schnell wie möglich die Ware über den Scanner zu ziehen und abzukassieren. So verlautete Aldi Süd bereits im Jahr 2016 in einem Blog-Beitrag: "Wer bei Aldi Süd an der Kasse sitzt, muss vor allem eines sein: flink und Multi-Tasking-fähig".

Die Methoden des Discounters

Wie Aldi Süd auf seinem Blog mitteilt, müssen Mitarbeiter einige Fähigkeiten mitbringen. So muss das Personal alle Artikelnummern für Obst, Gemüse und Backwaren auswendig können, da diese von den Kassierern und Kassiererinnen an der Kasse direkt eingegeben werden. Hinzu kommt, dass die Kasse dem Personal keinen Rückgabewert anzeigt und der Betrag des Wechselgelds im Kopf ausgerechnet werden muss. Wie Aldi Süd auf seinem Blog mitteilte, wendet das Personal dafür einen Trick an und der Betrag wird aufgerechnet. So wird ein Kaufbetrag von 15,83 € wie folgt berechnet: "Zuerst sieben Cent, um auf 15,90 zu kommen, dann zehn Cent um auf 16 Euro zu kommen und schließlich zwei zwei-Euro Münzen für einen Betrag von 20 Euro. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde mit 20 Euro zahlt, ist in diesem Fall am größten". Um den Kaufvorgang zusätzlich schneller zu gestalten, sind die Barcodes auf den Verpackungen der Ware größer als bei anderen Unternehmen, sodass das Abscannen für den Mitarbeiter leichter von der Hand geht.

Aldi Süd will noch mehr Zeit sparen

Wer jetzt denkt, dass Aldi sich mit dem Ruf zufrieden gibt, "den schnellsten Kassiervorgang der Welt" zu bieten, irrt sich. Der Discounter hat sich eine neue Methode überlegt, um die Kunden noch schneller abfertigen zu können. Aldi Süd will künftig den Kassiervorgang verkürzen, indem der Kassenbeleg bereits gedruckt wird, bevor der Kunde seine Zahlung getätigt hat. Das Geld wird wie gewohnt verrechnet, jedoch findet man auch dem Kassenbon nur die zu zahlende Summe ohne eine Angabe über das zu erhaltende Rückgeld. So muss der Kassierer den bezahlten Betrag und das Rückgeld nicht mehr eingeben und der Kassenbeleg ist bereits gedruckt, bevor der Kassiervorgang abgeschlossen ist. Damit die Strategie auch den gewünschten Erfolg bringt, wird vom Personal erwartet, den Rückgeldbetrag korrekt und schnell im Kopf auszurechnen.

