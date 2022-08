Teuerungsrate: So wirkt sich die hohe Inflation auf Kredite aus

Höchste Inflation seit Jahren

Seit einigen Monaten befindet sich die Teuerungsrate in Deutschland im Vorjahresvergleich auf einem hohen Niveau. So lagen die Verbraucherpreise im Juli 2022 ganze 7,5 Prozent über denen im Vorjahresmonat. Im Juni 2022 lag dieser Wert sogar noch bei 7,6 Prozent und im Mai 2022 bei 7,9 Prozent. Auch wenn die Bundesregierung in den vergangenen Monaten mithilfe von Tankrabatten oder dem 9-Euro-Ticket versuchte, die Bevölkerung zu entlasten, führt eine Inflation oft zu einer verkleinerten Kaufkraft unter Verbrauchern und Verbraucherinnen. Dabei sind vor allem die eher einkommensschwachen Haushalte in besonderem Maße betroffen.

So beeinflusst eine Inflation bestehende Kredite

Doch wie beeinflusst eine Inflation bestehende Kredite? Im Falle einer Inflation verliert das Geld an Wert, was dazu führt, dass auch die Kredite entwertet werden, wie das Presseportal erklärt. Das kann unter Umständen dazu führen, dass der Kreditnehmer von einer Inflation profitiert. Profitabel für den Kreditnehmer ist die Situation, wenn die Inflationsrate über die Kreditkalkulation hinausgeht. Diese Inflationsrate ist eine wichtige Kennzahl bei der Berechnung des Realzinses und der Preisgestaltung von Krediten für Geldinstitute. In der Regel bieten Kreditgeber dann Zinssätze an, die über der Inflationsrate liegen. Die ansteigende Inflation kann jedoch wiederum dazu führen, dass der Realzins für Ratenkredite ins Negative fällt.

Der Realzins "berechnet sich aus dem mit der Bank vereinbarten mittleren Zinssatz, dem Nominalzins, und der aktuellen Inflationsrate. Bei einem Nominalzins von drei Prozent und einer Inflationsrate von 5,2 Prozent ergäbe sich mit der entsprechenden Formel ein Realzins von minus 2,09 Prozent. Das bedeutet, Kreditnehmer, die einen laufenden Ratenkredit bedienen, müssen weniger Geld zurückzahlen als sie erhalten haben. Oder anders formuliert: Die Kreditschulden entwerten sich durch die Inflation," erklärt das Presseportal anhand eines Beispiels.

Anders verhält es sich mit Krediten mit variablen Zinsen. Diese sind nur für einen bestimmten Zeitraum festgelegt und können während der Kreditlaufzeit jederzeit durch den Kreditgeber verändert und angepasst werden. Bei einer steigenden Inflation wird sich hier also auch der Zinssatz entsprechend erhöhen. Außerdem ist zu bedenken, dass Kreditnehmer nur dann wirklich von einer Inflation profitieren, wenn auch das Gehalt entsprechend angepasst wird. Ansonsten wäre der positive Effekt nichtig, da bei steigender Inflation auch die Lebenshaltungskosten steigen.

Lohnt sich ein neuer Kredit während der Inflation?

Die Situation für Verbraucher und Verbraucherinnen, die einen Kredit aufnehmen, unterscheidet sich jedoch von solchen, die bereits einen laufenden Kredit haben. Grund dafür ist, dass Geldinstitute in Zeiten von hohen Inflationsraten keinen Kredit vergeben werden, dessen Wert zukünftig durch die Inflation sinken könnte. Im Gegenteil, Kreditgeber preisen bei ihren Kreditprodukten die zuvor kalkulierte Inflationsrate mit ein. Für Kreditnehmer bedeutet das, dass sich die Inflation negativ auf einen neuen Kredit auswirkt, da mit ihr auch die Kreditzinsen steigen.

Einer Umfrage der Plattform smava zufolge rechnen ganze 69,2 Prozent der befragten Banken mit einem Anstieg (7,7 Prozent sogar mit einem sehr hohen Anstieg) der Zinsen für Konsumentenkredite. Nur 23,1 Prozent der befragten Banken gehen von konstant bleibenden Zinsen aus.

Generell ist für neue Kredite während einer Inflation vor allem die Kreditlaufzeit zu beachten. "Je länger die Laufzeit ist, desto höher ist das Risiko, dass die Inflationsrate wieder sinkt und die Realzinsen steigen. Wir empfehlen Kreditnehmern deshalb, in Zeiten hoher Inflation Finanzierungen mit möglichst kürzeren Laufzeiten zu wählen," erklärt Marc Kloetzel, Prokurist und Leiter Vertrieb der KVB Finanz gegenüber dem Presseportal.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

