Erfolgsversprechende Vornamen: so heißen Deutschlands Führungskräfte

Insgesamt befinden sich 86 männliche Vornamen innerhalb der Top 100 des Rankings des Jobportals "Indeed". Erst an neunter Stelle taucht ein weiblicher Vorname auf. Katja ist mit 3.430 Personen an einer Geschäftsführungsposition in Deutschland der häufigste weibliche Vorname der Rangliste.

Mit einem Anteil von mehr als zwei Prozent heißen die meisten deutschen Geschäftsführer im Indeed-Ranking Andreas. Insgesamt 7.530 Mal standen Personen mit diesem Vornamen an der Unternehmensspitze. Platz zwei geht an den Vornamen Michael, der sich insgesamt 6.820 Mal an einer Unternehmensspitze wiederfand. Die Top-Drei komplettiert der Vorname Christian, der 6.450 Mal in Deutschland die Position eines Firmenchefs begleitete.

Der Vorname Thomas findet sich mit 6.220 Nennungen an vierter Stelle des Rankings von Indeed wieder. Ein aus dem Jahr 2017 datierter Bericht der Allbright-Stiftung mit dem Titel "Ein ewiger Thomas-Kreislauf?" stellte noch fest, dass der Name Thomas in den zu diesem Zeitpunkt zu 93 Prozent aus Männern bestehenden Vorständen aller börsennotierter Unternehmen an der Frankfurter Börse der häufigste Name in deutschen Vorständen ist.

Das sind die Top-10 CEO-Namen Deutschlands mit ihrem Anteil an der Gesamtmenge.

• 1. Platz: Andreas - 7.530 Nennungen - 2,36%

• 2. Platz: Michael- 6.820 Nennungen - 2,14%

• 3. Platz: Christian - 6.450 Nennungen - 2,03%

• 4. Platz: Thomas - 6.220 Nennungen - 1,96%

• 5. Platz: Alexander - 4.480 Nennungen - 1,41%

• 6. Platz: Peter - 4.110 Nennungen - 1,29%

• 7. Platz: Stefan - 4.070 Nennungen - 1,28%

• 8. Platz: Frank - 4.070 Nennungen - 1,28%

• 9. Platz: Katja - 3.430 Nennungen - 1,08%

• 10. Platz: Martin - 3.270 Nennungen - 1,03%

• 17. Platz: Antje - 2.520 Nennungen - 0,79%

• 24. Platz: Nicole - 2.030 Nennungen - 0,64%

Rangliste zeigt "Männerüberschuss"

"Diversity macht Unternehmen besser, kreativer und widerstandsfähiger. Aber gerade in Führungspositionen herrscht in Deutschland immer noch große Homogenität und vor allem ein starker Männerüberschuss.", erklärt Alessandra Mahnecke, Senior HR Business Partner DACH bei Indeed. "Ich kann nur allen Arbeitgebern raten, das gezielte Rekrutieren weiblicher Talente - auch auf dem Top-Level - zu verstärken."

Eine Statistik, welche Vornamen wie oft in Deutschland vertreten sind, ist derzeit nicht bekannt. Ob die allgemeine Häufigkeit bzw. Beliebtheit von Vornamen in der Bevölkerung mit deren Häufigkeit innerhalb des Rankings von Indeed korreliert, kann daher zum jetzigen Zeitpunkt weder aus- noch eingeschlossen werden.

Insgesamt hat Indeed laut eigener Aussage im Rahmen der Analyse über 20.000 verschieden Vornamen identifiziert. Deshalb rät das Jobportal, sich auch wenn der Vorname nicht Andreas, Michael oder Katja lauten mag, nicht davon abhalten zu lassen, den Posten eines Geschäftsführers anzustreben.

