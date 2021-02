Änderungen im Jahr 2021 - Zwei-Faktor-Verifizierung bei Online-Käufen mit Kreditkarte

Neue Bestimmungen bei Onlinekäufen

In diesem Jahr wird sich hinsichtlich der Online-Kreditkartenzahlung in Deutschland etwas ändern, um unter anderem kriminellem Datenraub zusätzlich vorzubeugen. Hierfür haben die Banken und Kreditkartenbetreiber ihre Bestimmungen für den Online-Zahlungsverkehr entsprechend angepasst.

Ab dem 15. Januar wird ab Zahlungen in Höhe von 250 Euro von nun an eine Zwei-Faktor-Verifizierung gefordert. Das heißt, neben den üblichen Angaben wie Name des Karteninhabers, Kartennummer und der dreistelligen CVC2-Nummer, muss in Zukunft auch ein Passwort beziehungsweise TAN eingegeben werden, bevor die Zahlung durchgeführt werden kann.

Im darauffolgenden Monat, am 15. Februar wird dieses Prozedere schon ab Einkäufen von 150 Euro nötig werden und einen weiteren Monat später - ab dem 15. März - sind alle Einkäufe hiervon betroffen.

Dies wird für alle gängigen Kreditkarten von MasterCard, Visa und American Express gelten.

Die Zwei-Faktor-Authentisierung

Das neue Verfahren der Zwei-Faktor-Authentisierung wird in den meisten Fällen nicht automatisch möglich sein. Der Verbraucher muss entsprechend die nötigen Vorkehrungen treffen, um das Authentifizierungsverfahren freizuschalten. Dies gelingt in der Regel über das Online-Banking-Portal der jeweiligen Bank. Hier gelangen Sie in den meisten Fällen über die Optionen ‘Einstellungen‘ > ‘Kreditkarte‘ > ‘Service/Sicherheit‘ zur gewünschten Einrichtung der Zwei-Faktor-Verifizierung.

Zusätzlich wird bei manchen Banken eine TAN-App für das Smartphone benötigt, um die Kreditkarte mit dieser zu koppeln und hierüber bei Online-Käufen die jeweils neu generierten TANs zu erhalten. Andere Banken senden die TAN via SMS an den Karteninhaber oder nutzen spezielle individuelle Verfahren, über welche die TAN bereitgestellt wird.

Welches TAN-Verfahren Ihre Bank speziell verwendet, muss individuell abgeklärt werden.

Schutz gegen Kartenmissbrauch

Hintergrund für das neue Verfahren sind die nun in Deutschland geltenden Zahlungsdienstrichtlinien der EU, welche Transaktionen innerhalb der Europäischen Union für den Verbraucher sicherer machen sollen. Durch die Zwei-Faktor-Verifizierung wird zum Beispiel vorgebeugt, dass die Kreditkarteninformationen geklaut und für Online-Käufer missbraucht werden.

So war es bisher ausreichend, dass der Name, die Kartennummer, das Ablaufdatum sowie der CVC2-Code der Kreditkarte von einem Unbefugten gelesen und abgespeichert werden konnten, um diese Informationen für spätere Bezahlvorgänge im Internet zu verwenden.

Die nun zusätzlich geforderte TAN erschwert dementsprechend den Kartenmissbrauch.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olleg / Shutterstock.com, Suradech Prapairat / Shutterstock.com