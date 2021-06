Preisverleihung: Das sind die Sieger der Goldenen Bullen 2021

€uro am Sonntag

von Peter Schweitzer, Euro am Sonntag





Im Februar 2020, als Corona noch eine mysteriöse Krankheit im fernen China war, fand die bislang letzte Finanzen Nacht statt. Gut 500 geladene Gäste feierten, netzwerkten und tanzten bis spät in die Nacht mit Blick auf die Dächer Münchens. In diesem Jahr konnte die Verleihung der Finanz-Oscars nicht stattfinden. Dennoch haben die Sieger der einzelnen Kategorien ihren persönlichen Goldenen Bullen überreicht bekommen. An der frischen Luft und unter den nötigen Vorgaben in Sachen Abstand und Hygiene. Für viele der Prämierten war dies ein freudiges und auch etwas betrübliches Ereignis zugleich. Freude natürlich über den Sieg und den Goldenen Bullen sowie den exklusiven Fototermin, für den im Rahmen der Finanzen Nacht erfahrungsgemäß viel weniger Zeit geblieben wäre. Das Quentchen Trübsal, das vor allem Prämierte äußerten, die bereits auf der einen oder anderen Finanzen Nacht auf der Gästeliste gestanden hatten, kam daher, dass das "Klassentreffen der Finanzbranche" heuer ausfallen musste.

Aber eines ist nicht nur den Preisträgern gewiss: Die Finanzen Nacht wird wiederkommen. Und bei vielen Unternehmen, Fondsgesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern wird schon fieberhaft daran gearbeitet, Anfang 2022 einen der zwölf begehrten Goldenen Bullen zu gewinnen und mit nach Hause zu nehmen.

unsere Sponsoren

"IPConcept ist als Private-Label-KVG besonders an spannenden Portfolioansätzen sowie zukünftigen Fonds-Sternen interessiert. Die Innovation des Jahres zu sponsern gibt auch Newcomern die Chance, den Markt auf sich aufmerksam zu machen." Nikolaus Rummler, Vorstand IPConcept "Anleger müssen ihr Erspartes härter für sich arbeiten lassen als bisher. Eine individuelle Beratung ist für viele Anleger heute unverzichtbar, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Darum ist es uns wichtig, den Wettbewerb ‚Finanzberater des Jahres‘ als Sponsor mitzutragen." Dominik Issler, Geschäftsführer in Deutschland und Österreich von Jupiter Asset Management "Dass der Gewinner des von uns unterstützten Wettbewerbs ,Finanzberater des Jahres‘ in diesem Jahr ein Vertriebspartner der Fonds Finanz ist, freut uns ganz besonders." Tim Bröning, Geschäftsführer Fonds Finanz "ETFs sind für viele Menschen zum wichtigen Baustein der individuellen Vermögensplanung geworden. Das ungebrochen steigende Interesse von Anlegern spiegelt sich in den hohen Zugriffszahlen auf unserer Plattform tagtäglich wider. Umso mehr freuen wir uns, das ,ETF-Haus des Jahres‘ präsentieren zu dürfen." Lennart Libercka, Geschäftsführer finanzen.net

