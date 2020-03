Versicherung: Was ist bei Schäden durch den Orkan Sabine zu beachten?

€uro am Sonntag

Grundsätzlich gilt: Schäden am Haus (Dach, Fenster, Keller) können etwas für die Wohngebäudeversicherung sein. Schäden am Hausrat werden ein Fall für die Hausratpolice. Bei Schäden durch Starkregen an Haus und Hausrat greift die Elementarversicherung. Ist am Auto etwas kaputt gegangen, kommt in der Regel die Kfz-­Kaskoversicherung dafür auf.

Was sollten Geschädigte tun? Eine Sprecherin des Bundes der Versicherten rät, den Versicherer schnellstmöglich über den Eintritt des Schadens zu informieren. "Oft ist es sinnvoll, sich im ersten Schritt telefonisch an die Schadenabteilung zu wenden." Die Versicherung schickt dann ein Schadenformular. Zudem müssen Kunden Maßnahmen ergreifen, um Folgeschäden abzuwenden. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Loch im Dach abzudichten ist. Ebenfalls wichtig ist, von den beschädigten Gegenständen eine genaue Aufstellung zu machen. "Auch können Personen, die den Schaden bezeugen können, hilfreich sein", erklärt die Sprecherin. Falls Schäden vor der Erstellung eines Gutachtens behoben werden müssen, beispielsweise weil das Haus sonst unbewohnbar wäre, sollte man das unbedingt mit dem Versicherer absprechen.

Den Nachweis, dass ein versicherter Sturmschaden entstanden ist, also mindestens Windstärke 8 geherrscht hat, müssen Geschädigte bei der Wohngebäudeversicherung selbst erbringen. Hier hilft die Windmessung durch die Wetter­ämter. Reicht das nicht, sollten sich Betroffene die örtliche Tagespresse von den Tagen, an denen Sturm geherrscht hat, besorgen. Ist dennoch strittig, ob der Sturm Windstärke 8 erreicht hat, kann man dies beim Deutschen Wetterdienst (Hotline: 0180-291 39 13) erfragen oder unter www.dwd.de/wettergutachten feststellen.

