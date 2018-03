Online-Autokredite: Fahren und Sparen

€uro am Sonntag

Ein Autokauf ist der häufigste Grund für die Deutschen, einen Ratenkredit aufzunehmen. 32 Prozent aller Kreditnehmer benutzen das Geld für einen Gebrauchtwagen, 26 Prozent für ein neues Auto. Möbel und Küchen folgen mit 17 Prozent auf Platz 3. Das zeigt eine Studie des Bankenfachverbands und der GfK Finanzmarktforschung., was die Realisierung eines Auto­wunschs angeht? Das Deutsche Kunden­institut (DKI) hat im Auftrag von €uro am Sonntag untersucht, was zehn Banken zu bieten haben, bei denen Pkw-Kredite online erhältlich sind.. Die Bewertungen berücksichtigen nicht nur die Höhe der Zinszahlungen und eventuelle zusätzliche Kosten, sondern viele weitere Faktoren. Etwa die Möglichkeit besonders niedriger oder hoher Kreditsummen, die Erreichbarkeit der Bank per Telefon und E-Mail, die Qualität der Auskünfte und die Informationen auf der Website. Insgesamt gab es rund 150 Einzelkriterien und ungefähr 380 getestete Kundenkontakte.Zusammengefasst sind die Resultate in vier Kategorien plus Gesamtsieg (siehe PDF-Tabellen unten). Die Kategorie "Fairster Kredit", die das Preis-Leistungs-Verhältnis zeigt, wurde in die Gesamtwertung und in drei verschiedene Sparten von Autos unterteilt.in nicht bonitätsabhängige und bonitätsabhängige Angebote, die sich preislich teilweise extrem unterscheiden. Erst seit wenigen Jahren bieten Banken nämlich Kredite mit bonitätsabhängigen Zinsen an, zuvor waren alle unabhängig von der Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung durch den Kunden. Gern gesehen bei den Geldhäusern sind vor allem Antragsteller, die beispielsweise durch Immobi­lieneigentum eine gewisse Bonität aufgebaut haben. Sie bekommen in der Regel einen günstigeren Zinssatz.Dagegen wird bei nicht bonitätsabhängigen Angeboten Derartiges nicht belohnt. Hier fragen die Banken zwar auch bei der Schufa nach, aber die Kreditwürdigkeit fließt nicht direkt in die Kalkulation des Zinses ein. "Kreditnehmer sollten mindestens einen bonitätsabhängigen und einen nicht bonitätsabhängigen Kredit miteinander vergleichen", erklärt DKI-­Geschäftsführer Jörn Hüsgen.vier Modellfällen (drei mit Gebrauchtwagen und einer mit Neuzulassung), repräsentiert von Testkunden aus verschiedenen Altersklassen, Einkommensverhältnissen und Regionen.Im Gesamtergebnis ganz vorn landet bei den nicht bonitätsabhängigen Krediten die ING-DiBa ("sehr gut"), bei den bonitätsabhängigen die Targobank ("sehr gut"). Am anderen Ende der ­Tabellen rangieren im nicht bonitäts­abhängigen Bereich Carcredit.de ("befriedigend") und bei bonitätsabhängigen Darlehen die Postbank ("befriedigend"). Lesen Sie, was die vier Anbieter ausmacht.

ING-DiBa ("Autokredit")

Der Testsieger überzeugt zunächst durch die Konditionen ("sehr gut"). Das zeigt sich unter anderem am sogenannten Zweidrittelzins, der für alle Banken erhoben wurde. Dieser gesetzlich vorgeschriebene Wert beziffert, welchen Zins mindestens zwei Drittel aller Kunden erhalten. Er ist bei der ING-DiBa unter den nicht bonitätsabhängigen Angeboten jeweils der zweitniedrigste und für drei der vier abgefragten Laufzeiten nur minimal höher als der des günstigsten Anbieters. Genau so verhält es sich auch mit den effektiven Jahreszinssätzen für die Musterfälle. Sie sind für die Fälle 2 bis 4 nur geringfügig höher als die des günstigsten Anbieters. Sämt­liche Änderungen während der Laufzeit sind kostenfrei.



Das Angebot bekommt die Note "gut". Die ING-DiBa ist (zusammen mit der Norisbank) am flexibelsten und ermöglicht dem Kreditnehmer während der Laufzeit verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann der Kredit aufgestockt werden, ohne dass ein neuer Vertrag geschlossen werden muss. Allerdings gingen Punkte dadurch verloren, dass die ING-DiBa zu den wenigen Banken gehört, die keine Restschuldversicherung anbieten.



Der Kundenservice ist "sehr gut". Die Mitarbeiter der ING-DiBa beantworteten Anrufe und Mails am schnellsten und wirkten in Telefonaten überdurchschnittlich freundlich und hilfsbereit. Die Internetseite wurde als übersichtlich und klar strukturiert bewertet und enthält einen Frage-Antwort-Katalog ­sowie Werkzeuge wie einen Haushalts- oder Kreditrechner.

Targobank ("Online-Autokredit")

Die Konditionen sind "sehr gut". Die Targobank kann insbesondere dadurch punkten, dass sie unter den bonitäts­abhängigen Anbietern im Musterfall 2 und 4 die günstigsten Konditionen anbietet. Zudem sind die Zweidrittelzinssätze jeweils die zweitniedrigsten im Test.



Das Angebot bekam die Note "gut". Zwar legt die Targobank als einer der wenigen Anbieter ein Maximalalter für das zu finanzierende Auto fest, aber während der Laufzeit gehört der Kredit zu den flexibelsten.



Der Kundenservice ist ebenfalls "gut". Die Hotline-Mitarbeiter lagen mit der Entgegennahme der Testanrufe nach durchschnittlich 57 Sekunden im mittleren Bereich und konnten alle gestellten Fragen beantworten. Auf Mails reagierten die Mitarbeiter vergleichsweise langsam - nach durchschnittlich gut zwei Tagen. Auf zwei von 15 Mails erfolgte gar keine Rückmeldung. Dafür punktet die Targobank mit ihrer informativen Webseite, auf der ein Frage-Antwort-­Katalog und ein Glossar zum Thema ­Autokredit zu finden sind.

Carcredit.de ("Classiccredit")

Carcredit.de, ein Angebot der Santander Consumer Bank, schneidet bei den Konditionen lediglich mit "mangelhaft" ab. Sowohl der effektive Jahreszins als auch die Zweidrittelzinssätze sind für alle Musterfälle beziehungsweise Laufzeiten die höchsten. Hinzu kommt, dass der Anbieter für viele Änderungen während der Laufzeit Gebühren erhebt - beispielsweise für Ratensenkungen und -stundungen oder Sondertilgungen.



Auch der Kundenservice ist "mangelhaft". Während der Service via Hotline zufriedenstellend war, reagierte Car­credit.de nur auf neun von 15 Anfragen via Mail und benötigte dafür im Vergleich mit am meisten Zeit. Eine Antwort auf die gestellte Frage erhielten die Tester lediglich in zwei Fällen.



Immerhin schnitt das Angebot mit "sehr gut" ab. Carcredit.de vergibt den Autokredit nicht nur an Angestellte, sondern auch an Freiberufler, Selbstständige und Rentner - im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten. Außerdem macht dieser Anbieter keine Vorgaben dazu, wie lange der Kreditnehmer bereits beim aktuellen Arbeitgeber angestellt sein muss, dass er sich außerhalb der Probezeit befinden muss oder Ähnliches.



Der Kreditnehmer kann optional eine Restschuldversicherung abschließen. Während der Laufzeit können die Raten zwar nicht erhöht, aber gesenkt oder gestundet werden. Zudem ist die Mindestkreditsumme bei Carcredit.de am geringsten und die maximale Summe mit Abstand am höchsten.

Postbank ("Autokredit")

Die Postbank schneidet bei den Konditionen mit "ungenügend" ab. Zwar erhebt sie keine Gebühren für Änderungen während der Kreditlaufzeit, doch ist der Zweidrittelzins für alle abgefragten Laufzeiten mit Abstand der höchste. Der effektive Jahreszins für die Musterfälle ist ebenfalls jeweils deutlich höher als bei den Wettbewerbern.



Das Angebot ist hingegen "sehr gut". Die Postbank gibt zwar als einer der wenigen Anbieter ein maximales Fahrzeug­alter vor, allerdings ist der Kredit während der Laufzeit vergleichsweise flexibel. Eine Restschuldversicherung wird angeboten.



Der Kundenservice bekam ein "gut". Sowohl für die Entgegennahme von Anrufen als auch für Rückmeldungen auf Mailanfragen benötigte die Postbank am meisten Zeit. Einer der Anrufe wurde gar nicht entgegengenommen. Die Hotline-Mitarbeiter wurden als überdurchschnittlich freundlich und kompetent wahrgenommen.



