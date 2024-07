Jetzt oder nie: 4.000 Punkte Neukundenbonus bei Amex Payback

Kreditkarten-Tipp!

Punktesammeln im Turbo-Modus: Mit der Amex Payback Kreditkarte und ihrem 4.000 Punkte Startbonus wird jeder Einkauf zur Sparaktion. Lesen Sie, wie Sie diese kostenlose Kreditkarte clever einsetzen und Ihre Ersparnisse maximieren können.

Die American Express PAYBACK Kreditkarte* bietet eine interessante Kombination aus Kreditkartenfunktionen und dem beliebten PAYBACK Bonusprogramm. Mit attraktiven Willkommensboni und zahlreichen Zusatzleistungen richtet sich das Angebot an Vielnutzer und treue PAYBACK-Sammler. In diesem Artikel analysieren wir, ob sich die Karte lohnt und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt.

Alles auf einen Blick:

Willkommensbonus: 4.000 PAYBACK Punkte (entspricht 40 €) nach erfolgreicher Ausstellung der Karte

Jahresgebühr: 0,00 €

Punktesammeln: reguläre Payback-Punkte bei allen Partnern plus immer und überall 1 Payback-Punkt pro 3 € Kartenumsatz

Zusatzleistungen: Kostenlose Reiseunfallversicherung, 24/7 Kundenservice

Weltweit mehr Akzeptanzstellen

Exklusive Amex Offers

Vorteile

Die American Express PAYBACK Kreditkarte* bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Neukunden profitieren von einem attraktiven Willkommensbonus von 4.000 PAYBACK Punkten nach der ersten Kartentransaktion, was einem Gegenwert von 40 € entspricht. Zudem können Karteninhaber bei jedem Einkauf PAYBACK Punkte sammeln, auch außerhalb des PAYBACK-Partnernetzwerks, was insbesondere Vielnutzer anspricht. Die Karte bietet eine kostenlose Reiseunfallversicherung und einen 24/7 Kundenservice, was für zusätzliche Sicherheit und Komfort sorgt. Weitere Vorteile sind die Möglichkeit zur Teilzahlung und die weltweite Einsatzmöglichkeit der Karte. Digitale Funktionen wie kontaktloses Bezahlen sowie die Integration in Apple Pay und Google Pay erhöhen die Benutzerfreundlichkeit. Zusätzlich ist eine kostenlose Zusatzkarte für Familienmitglieder verfügbar.

Nachteile

Trotz der zahlreichen Vorteile hat die American Express PAYBACK Kreditkarte* auch ein paar wenige Nachteile. Die Akzeptanz von American Express Karten im Vergleich zu Visa oder MasterCard ist in einigen Geschäften und Regionen eingeschränkt. Dies könnte die Nutzung der Karte in bestimmten Situationen erschweren.

Gebühren

Die Jahresgebühr der American Express PAYBACK Kreditkarte* ist kostenlos. Zusätzliche Gebühren für die Nutzung der Karte im Ausland oder bei Teilzahlung können je nach Einsatz und Nutzung, wie bei den meisten anderen Kreditkarten, auch anfallen.

Fazit

Die American Express PAYBACK Kreditkarte* ist eine attraktive Option für PAYBACK-Mitglieder, die regelmäßig Punkte sammeln und von zusätzlichen Kreditkartenleistungen profitieren möchten. Mit einem attraktiven Willkommensbonus, umfangreichen Zusatzleistungen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten bietet die Karte zahlreiche Vorteile.

Übrigens: Die aktuell besten kostenlosen Kreditkarten finden Sie in unserem kostenlosem Kreditkarten-Vergleich. Vergleichen Sie dieses Angebot gerne mit anderen Anbietern.