Video: Russland-Ukraine-Konflikt - So sollten Anleger jetzt reagieren!

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine gefährdet derzeit die Sicherheit in Europa. US-Präsident Joe Biden rechnet mit einem Angriff von Seiten Russlands, Wladimir Putins Truppen befinden sich trotz teilweisem Rückzug immer noch in Angriffsposition. Auch die Aktienmärkte leiden unter der aktuellen politischen Situation. Anleger sind sich unsicher: Raus aus dem Aktienmarkt, Nachkaufen oder Depot umschichten? In unserem Video erfahren Sie alles Wichtige zum Russland-Ukraine-Konflikt und wie Sie sich nun verhalten sollten - jetzt erfahren, welche Möglichkeiten sich für Sie als Anleger bieten!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

In unserem Video erhalten Sie eine Kurzanalyse der Russland-Ukraine-Krise. Außerdem geben wir Ihnen Ratschläge, die auf Ihre aktuelle Anlagestrategie angepasst sind. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: PromesaArtStudio / Shutterstock.com