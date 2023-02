Video: Steuererklärung 2022 - So holen Sie sich mehr Geld zurück

Die Steuererklärung 2022 muss spätestens bis zum 2. Oktober 2023 abgegeben werden. Mit einem Steuerberater verlängert sich die Frist bis Ende Juli 2024. An welchen Stellen Sie sich am meisten Geld zurückholen können, welche Sonderregelungen es 2022 gibt und wie Sie gar nicht erst zu viele Steuern zahlen, erfahren Sie im Video

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Neben Tipps zur Steuererklärung erfahren Sie im Video auch, ob sich Steuerprogramme lohnen. Außerdem erfahren Sie, wie man die richtige Steuerklasse wählt. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: finanzen.net