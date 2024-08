Schritt für Schritt ins Eigenheim: So funktioniert der Bausparvertrag!

Steuernummer beantragen: So geht’s schnell und einfach

Reisekreditkarten im Check: So finden Sie die perfekte Karte für Ihre nächsten Trip!

3,75 % Zinsen für Ihr Tagesgeld: So profitieren Sie bei der TF Bank vom Angebot!

Heute im Fokus

Warren Buffett verkauft weitere Bank of America-Aktien. Adnoc könnte wohl zeitnah Milliarden-Offerte für Covestro vorlegen. PUMA-Vorstand wird kleiner. Flugausfälle bei Discover setzen sich am zweiten Streiktag fort. SAS hat Umstrukturierungsprozess abgeschlossen. Suche nach Weltkriegsbomben am Tesla-Werk auf der Zielgeraden. LEG Immobilien platziert Wandelanleihe.