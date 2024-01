Vermögensverwalter-Kolumne

Jenseits der Zahlen: 2024 ist die Zeit, sehr viel weiter vorauszuschauen

03.01.24 11:53 Uhr

In der Welt von Wirtschaft und Finanzen neigen wir dazu, uns in einem Meer aus Zahlen, Diagrammen und Prognosen zu verlieren. Die harten Finanzmärkte dominieren die Schlagzeilen, und 2023 war, was das angeht, ein sehr gutes Jahr. Doch es sind auch andere, weniger harte, aber vielleicht genauso wichtige Themen, denen wir uns 2024 zuwenden sollten.

