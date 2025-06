Aixtron – Bullen wagen sich vor

Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) hatte nach mehrjähriger Rally im Dezember 2023 ein Dekadenhoch bei 39,89 EUR markiert. Der seither etablierte Abwärtstrend ist intakt und schickte die Notierung bis zum April dieses Jahres auf ein 5-Jahres-Tief bei 8,45 EUR hinab. Es folgten eine schwungvolle Rally, ein Rücksetzer an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Rally und hiervon ausgehend der Start eines zweiten Aufwärts...

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) hatte nach mehrjähriger Rally im Dezember 2023 ein Dekadenhoch bei 39,89 EUR markiert. Der seither etablierte Abwärtstrend ist intakt und schickte die Notierung bis zum April dieses Jahres auf ein 5-Jahres-Tief bei 8,45 EUR hinab. Es folgten eine schwungvolle Rally, ein Rücksetzer an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Rally und hiervon ausgehend der Start eines zweiten Aufwärtsimpulses. Zuletzt hatte der Wert einige Tage um die erreichte 200-Tage-Linie gependelt. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kurssprung (+6,44%) beendete er diese Konsolidierung mit einer bullishen Ausbruchslücke und zog bis auf ein 5-Monats-Hoch bei 15,09 EUR an. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden befinden sich bei 15,26 EUR und 15,87/15,95 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone per Wochenschluss würde das langfristige Chartbild aufhellen und perspektivisch Chancen in Richtung 20,46 EUR eröffnen, wo sich das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Baisse befindet. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild bleiben die Bullen in einer starken Position, solange die nächste Supportzone bei 14,33-14,64 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst ein ernsthafter Test der mittelfristig relevanten Unterstützung bei derzeit 13,48-13,59 EUR einzuplanen. Die Saisonalität liefert aktuell Rückenwind. Laut Seasonax konnte der Wert in den vergangenen zehn Jahren in acht Fällen im Zeitraum vom 25. Juni bis zum 5. August Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 8,82 Prozent (Median: +6,70%).

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SX346W Call Aixtron Hebel: 4,1 SY42Z8 Put Aixtron Hebel: 4,2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Blockchain: Das Rückgrat der Kryptoökonomie Was anfangs maximal ein Nischenthema war, ist jetzt im Mainstream angekommen. Die Rede ist von der Blockchain-Technologie, ohne die es weder Bitcoin, Ethereum noch Solana gegeben hätte. Sie steht für Effizienz, Transparenz sowie Sicherheit und hat das Potenzial, ganze Branchen zu verändern. Politische, wirtschaftliche und private Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Trend bei den Kryptowährungen allmählich zur Massenakzeptanz geht. Damit könnte die digitale Infrastruktur der Zukunft auch als Beimischung im Depot interessant sein. Mehr dazu erfahren Sie in unserem ideas-Magazin Titelthema.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

Aktueller Link