Webinar: 4 Monate Trump-Politik - Welche Aktien sind jetzt kaufenswert?

Aktientipps für Ihr Depot

Vier Monate nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus steht fest: Seine Politik bewegt die Märkte - mit klaren Gewinnern und Verlierern. Im Online-Seminar am 13. Mai ab 18 Uhr zeigen Roland Jegen und Andreas Bernstein, welche Aktien jetzt besonders spannend sind. Profitieren Sie von fundierten Analysen und konkreten Investmentideen für das aktuelle Marktumfeld.

Vier Monate nach dem (Wieder-)Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus zeigt sich: Die US-Wirtschaftspolitik nimmt erneut eine deutlich protektionistische Ausrichtung. Zölle, Steuererleichterungen und geopolitische Spannungen beeinflussen zunehmend die Finanzmärkte - und damit auch die Performance zahlreicher Aktien. Im kommenden Webinar am 13. Mai um 18 Uhr beleuchten Roland Jegen und Andreas Bernstein die wichtigsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen der neuen US-Regierung und analysieren deren konkrete Auswirkungen auf unterschiedliche Branchen und Unternehmen.

Das Webinar am 13. Mai um 18 Uhr richtet sich an Anleger, die verstehen möchten, welche Sektoren unter der neuen Trump-Administration profitieren könnten - und bei welchen Titeln Vorsicht geboten ist. Neben einem Überblick über die politische Großwetterlage liefern die Referenten praxisnahe Einblicke in aktuelle Marktreaktionen. Die Analyse reicht dabei von typischen Trump-Gewinnerbranchen wie Rüstung und Infrastruktur über Technologiewerte bis hin zu Pharma- und Energieunternehmen - mit einem klaren Fokus auf mittelfristige Investmentchancen.

Roland Jegen und Andreas Bernstein bringen gemeinsam jahrzehntelange Börsenerfahrung und fundiertes Fachwissen in dieses Webinar am 13. Mai um 18 Uhr ein. Mit Hilfe konkreter Chartanalysen und erprobter Analysemethoden wie der Auction Market Theory oder der Sentimentanalyse vermitteln sie praxisnahe Entscheidungsgrundlagen für Anleger. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich strategisch auf die Auswirkungen der neuen US-Politik vorzubereiten und potenziell lukrative Aktienchancen frühzeitig zu identifizieren.

Ihre Experten im Webinar

Andreas Bernstein ist unter dem Pseudonym "Bernecker1977" seit dem Jahr 2001 aktiver Teil der deutschsprachigen Trading-Community. Als Referent gibt er seit dem Jahr 2009 auf diversen Veranstaltungen wie der World of Trading, Invest oder diversen Börsentagen seine Erfahrungen an Trading-Interessierte weiter. Sein Eigenhandel von Indizes, Aktien und Forex basiert auf Sentimentdaten und der klassischen Charttechnik.

Roland Jegen ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv, seit 2016 arbeitet er als Trading-Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Volume/ Market Profile im Futures-Bereich sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden. Seine wöchentlichen Webinare und technische Analysen zu Indizes, Rohstoffen, FX und Aktien auf den Kanälen von WH SelfInvest und Freestoxx sind bei Tradern und Investoren sehr beliebt.